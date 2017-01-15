Vatan size, aileniz bize emanet!..

Önceki gün Odatv haber sitesi iki ibret verici fotoğraf yayınladı.

Bunlardan biri, Ergenekon kumpasının muktedir savcılarından Mehmet Ali Pekgüzel, diğeri ise, Balyoz tezgahında tutuksuz yargılanan yurtsever subayları topluca tutuklatan savcı Savaş Kırbaş'a aitti.

Ama devran dönmüş, Odatv, FETÖ'cü suçlamasıyla cezaevinde bulunan eski savcıların demir parmaklıklar ardında çekilmiş fotoğraflarını “Ne oldum demeyeceksin” başlığı altında okurlarının bilgisine sunmuştu!

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Fotoğraflara bakarken, bu savcıların vatan uğruna canlarını seve seve vermeye yemin etmiş yurtsever subaylara yaşattığı derin acıları düşündüm.

Dünyanın başka bir ülkesinde olsa, bu insanlar devletlerine küser, özgürlüklerine kavuştuklarından sonra da kendilerine bambaşka bir yol çizerek farklı bir geleceğin peşine düşerlerdi…

Oysa onlar tam tersini yaptılar!

Devlete sırt çevirmedikleri gibi, hainlerin 15 Temmuz kalkışmasında bedenlerini darbecilere karşı siper ettiler!

Mağdur ama onurlu yurtseverler bununla da yetinmeyip, terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda sürdürülen büyük mücadeleye anlamlı bir destek verme kararı aldılar.

Bu kapsamda başkanlığını Balyoz kumpası mağdurlarından Emekli Tuğamiral Turgay ERDAĞ'ın yaptığı Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Karşıyaka Şubesi'nde duyanların gözlerini yaşartan bir projeye imza attılar…

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“VATAN SİZE, AİLENİZ BİZE EMANET” adı verilen projenin amacını da “Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele maksadıyla görevlendirilen askerlerimizle ailelerine moral destek sağlamak, ulusal birliğimiz ve çıkarlarımız doğrultusunda kamu bilinci oluşmasına katkıda bulunmak” şeklinde açıkladılar.

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Sonra da hiç beklemeden, projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadılar.

Yurt içi ve dışındaki çatışma bölgelerinde görev yapan askerlerimizle geride bıraktıkları ailelerine ‘moral paketleri' göndermeye başladılar.

İlk grup paket yılbaşı öncesinde Suriye-El Bab'ta IŞİD canileriyle çarpışan kahramanlarımıza ulaştı.

Moral paketleri maddi değeri pek fazla olmayan ama yürekten yüreğe sevgi iletebilecek nitelikte eşyalar ve yiyeceklerle dolduruldu.

Tümü kişiye özel olarak hazırlanan moral paketlerinde, gönderenin el yazısıyla kaleme alınmış bir mektubun bulunmasına büyük özen gösterildi.

O mektuplar ki, cehennemi andıran koşullarda ölüm kalım mücadelesi veren kahramanlara moral kuvvet çarpanı olacağının bilinciyle yazıldı.

Dediğim gibi eşler ve çocuklar da unutulmadı.

Herhangi bir acil ihtiyaç durumda 7/24 çalışan ve gönüllülerden oluşan bir birim kuruldu.

Onlara psikolojik destek sağlayacak ve sağlık hizmeti sunacak bir sistem geliştirildi.

Karşıyaka Kent Konseyi projeyi kendi bünyesinde yürütme kararı aldı. Ayrıca Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da desteği sağlandı.

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Daha ne olsun?..

Mustafa Kemal'in askerleri kendine yakışanı yapıyor.

Ben de bu çok anlamlı projeyi gönülden destekliyorum.

Çünkü kahramanları olmayan ulusların geleceklerinin de olmayacağına inanıyorum!..

UĞUR DÜNDAR'IN NOTU:

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi'nin 0232 364 40 12 numaralı telefonu aramanızı bekliyor.