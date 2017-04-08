Yalnız ve güzel ülkem!..

Dün Ortadoğu'da yine füzeler

uçuştu!

ABD'nin gerekçesi, İdlib kentinde gerçekleşen Suriye devlet güçlerinin korkunç kimyasal saldırısına cevap vermekti!

Tomahawk füzeleri bu nedenle ateşlendi!

Daha çok masum çocukları ve kadınları hedef alan kimyasal katliamın faili henüz kesin olarak netleşmemiş olsa da, ABD istihbaratının elde ettiği veriler, Trump'ı harekete geçirmeye yetmişti!

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Sevgili okurlarım,

Artık havadaki kuşlar bile Batı'nın, özellikle ABD'nin Ortadoğu'daki her operasyonunun iki amacı olduğunu biliyor.

Bunların ilki; 8 milyon nüfuslu İsrail'in 200 milyon Müslüman'a, özellikle Şiilere karşı güvenliğini sağlamak!

Diğeri ise bu coğrafyanın petrol ve doğalgaz zenginliklerinin üzerine oturmak!

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Adına Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) denilen bölme-parçalama senaryosu bu amaç doğrultusunda sürdürülüyor.

Irak ve Suriye, aynı nedenle bölünüyor!

Böylece kuşatılıp yalnızlaştırılan İran projenin en büyük hedefini oluşturuyor.

Bu arada İsrail'in kontrolündeki Büyük Kürdistan'ın kilometre taşları döşeniyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde, ABD güdümünde, Sünni askerlerden oluşan 100 bin kişilik ordunun Kürdistan'da konuşlandırılacağı öne sürülüyor.

Böylece Kuzey Irak petrollerinin “Kürt Koridoru”yla Akdeniz'e akıtılmasının önü de açılıyor.

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Türkiye'ye gelince…

Filmi biraz geriye sarıp, 35 bin ABD askerinin topraklarımızdan Irak'a geçmesine, 40 bininin de Güneydoğu'yu ana üs olarak kullanmasına imkân sağlayan 1 Mart Tezkeresi'nin Meclis'te reddedilmesinden sonra yaşadıklarımızı düşünün!

Örneğin Mehmetçik'in başına çuval geçirilmesini… Ergenekon ve Balyoz gibi FETÖ kumpaslarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ağır darbelerin indirilmesini… Yurtsever, Atatürkçü komutanların cezalandırılıp TSK'dan atılmalarıyla boşalan kadroların FETÖ'cülere teslim edilmesini… Çıkarılacak iç çatışmalar gerekçe gösterilerek ülkemizin işgalinin hedeflendiği 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini…

Ve sonrasında “tek adam anayasasının” aniden gündeme gelişini…

Gözünüzün önüne getirin!

Böylece yalnız ve güzel ülkemizin BOP (Büyük Ortadoğu Paylaşımı) masasındaki durumunu net olarak görün!..

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Emperyalizm için Ortadoğu demek, İsrail'in güvenliği ve bu coğrafyadaki doğalgaz-petrol zenginliklerinin sömürülmesi demektir!

Hiç kuşkunuz olmasın, bu uğurda daha nice yaşamlar söndürülür, füzeler ateşlenir ve haritalar çizilir!..

Türkiye' nin projeye direnebilmek için gösterebileceği yaşamsal refleks ise “tek adam anayasası”na “HAYIR” demektir…