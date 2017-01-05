Apronda linç

O apronda deve kestiler birader…

Aynı apronda aynı hoyratlıkla kendileri gibi düşünmeyen birisinin linç edilmesi tuhaf mıdır?

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Yatırıp kesmediklerine şükret.

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O apronu yöneten zihniyet, hosteslere fes takmaya kalktı, etek yerine kaftan giydirmeye kalktı, kırmızı ve pembe ruj sürmelerini yasakladı, saçlarının rengine bile karıştı, kızıl ve platin sarısını yasakladı, saç modellerine müdahale etti, saçını toplayacak olanlara üstten değil, arkadan topuz mecburiyeti getirdi, thy genel müdürü arabistandan geldi, vip salonunda siyah çorap beyaz terlikle dolaştı, abdestimizi bozuyor diye mayo reklamını brandayla örttüler… “Türkiye'nin vitrini” olan bu apronda moda buyken, zihniyet modelini beğenmedikleri modacıyı aynı apronda dövmeleri anormal midir?

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O apronun en kritik noktasında, uçakların bakım-teknik servisinde, cübbeli, sarıklı, takkeli, göbeğine kadar sakallı tarikatçılar çalışıyor, öyle gizli saklı filan değil, apronda bu kıyafetleriyle dolaşıyorlar, hatta o sarıklılardan biri sosyal medya hesabından Atatürk'e iftiralar hakaretler yağdırdı, “Allah'a savaş açmış kefere” dedi, “cehennem lideri” dedi, mecliste soru önergesi oldu… O apronda, bunlara karışmayıp hostesin rujuna karışılırken, aynı apronda Atatürk tişörtüyle dolaşan modacıya yumruk atılması şaşırtıcı mıdır?

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O aprondaki uçaklarda güya alkol yasaklandı ama, uçakların kanatları, kuyruğu, motoru, boydan boya gövdesi ve hatta pist şakır şakır alkolle yıkanıyor. O apronda komple alkol banyosuyla uçarken, alkolsüz uçtuğunu düşünen kafanın, aynı apronda modacıya kafa atarken “alkollü bu şerefsiz” diye bağırması yadırgatıcı mıdır?

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O aprona ışidçiler girebiliyor.

Reina'da kıyım yapan terörist mesela, Kırgızistan'dan geldiğinde o aprona indiği anlaşıldı.

O aprona fetocular girebiliyor.

Nerdeyse hepsinin o aprondan yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Hal böyleyken…

Sözcü gazetesi o aprona giremiyor!

Pilotların, hosteslerin, hatta yolcuların en çok okuduğu gazete Sözcü ama, gerçekleri yazdığı için, o apronda yasak… E aynı apronda, muhalif modacıya çullanıp, tüm muhalifleri temsilen tekme tokat girişilmesi hayret verici midir?

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Velhasılıkelam.

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O apronda kestikleri deveye sormuşlar, boynun neden eğri diye…

Gevrek gevrek gülerek milletin orasına koyacağız diyen yandaş müteahhidi alkışlıyorsunuz, sonra gidip, millete hakaret etti diye Barbaros Şansal'ı linç ediyorsunuz, asıl sizin nereniz doğru ki demiş!