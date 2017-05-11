Dünya lideriyiz müsterih olun!

Beyaz Saray onayladı.

Pentagon, Suriye Kürdistanı'na ağır silahlar veriyor.

*

E merak ediliyor…

Neler oluyor?

*

30 sene önceydi…

İran-Irak savaşıyordu.

Humeyni'nin ordusu, Kuzey Kore ve Çin füzeleri kullanıyordu.

Saddam'ın ordusu, Rusya, Fransa ve Çin füzeleri kullanıyordu.

Birbirlerine fırlatıyorlardı.

*

İki tarafta da su gibi petrol vardı.

Musluklar şakır şakır akıyordu…

ABD kovayı dolduramıyordu.

E, böyle olmuyordu tabii.

*

ABD başkanı, artist Reagan'dı.

Reagan'ın başkan yardımcısı ise, bir zamanlar CIA başkanı olan baba Bush'tu.

Saddam'a elçi gönderdiler.

“Biz seni çok seviyoruz, acayip takdir ediyoruz, İran'a gıcığız, sana yardım edelim” dediler.

Rahmetli Saddam pek salaktı.

Kabul etti.

*

İtalyan bankası Banca Nazionale del Lavoro üzerinden kredi verdiler. Öylesine paraya boğdular ki… Irak devleti, Amerikan yardımı alan ülkeler sıralamasında zart diye üçüncülüğe yükseldi. Saddam'ın kulaklarından bile dolar fışkırıyordu. Elbette hepsi borçtu, geri ödenecekti. “Arkadaşlar arasında paranın lafı bile olmaz, yeni kuyular açarsın, ödersin” dediler.

*

Silah satmaya başladılar… Verdikleri parayı katbekat geri alıyor, aldıkları parayı borç olarak geri veriyor, borç olarak verdikleri parayı silah satarak geri topluyorlardı. Kendisini çok zeki zanneden Saddam, halk arasındaki tabirle kulampara sarması'na girmişti.

*

Bu böyle tankla topla filan olmayacak dediler, sana çok daha büyük para verelim, teknoloji öğretelim, kimyasal ve biyolojik silahlar geliştir, İran'ın kafasına at, işi komple bitir dediler. Şahane fikirdi… Kendisini çok akıllı zanneden Saddam'ın aklına yattı. Ufak ufak üretip, İran'a fırlatmaya başladı.

*

(Kaşla göz arasında, Kürtlerin kafasına da attı… Çünkü, Barzani-Talabani, İran'ı destekliyordu, Saddam fırsat bu fırsat dedi, onların kafasına da kimyasal attı. Çoluk çocuk beş bin insan hayatını kaybetti. Yani… Şu anda “biji Obama, biji Trump” diye tezahürat yapan, Amerikan bayraklı tişörtler giyen peşmergeler, bizzat Amerikan füzeleriyle can vermişti. Hatta… Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Saddam'ın kimyasal silah kullanmasını eleştiren bir karar alınacaktı, ABD ve İngiltere karşı çıktı, ret oyu kullandılar, “kimyasal silah filan yok, olsa bizim haberimiz olurdu” dediler. O zamanlar Saddam önemliydi, beş bin Kürt ölmüş, elli bin Kürt ölmüş, Washington'ın umurunda bile değildi.)

*

Aynı günlerde…

*

Yarbay Oliver North diye bi arkadaş icat ettiler, İran'a gönderdiler, güya İran'a ambargo uyguluyorlardı, kendi ambargolarını kendileri deldiler, mollalarla gizli gizli görüştürdüler, “biz aslında sizi çok seviyoruz, Saddam'a fena halde gıcığız, size gizli gizli yardım edelim” dediler. Tahran yönetimi, düşündü taşındı, tarihlerine yakışmayacak derecede öküzce davranarak, peki dedi, kabul etti.

*

Şah döneminde İran'a satılan Amerikan malı uçakların yedek parçalarını ve Amerikan malı gıcır gıcır füzeleri, İsrail şirketi üzerinden İran'a sattılar iyi mi… İran yönetimi, Amerikan malı füzeleri Amerikan malı uçaklarla Saddam'ın kafasına attı, bunların karşılığında, hem fahiş fiyatlar ödedi, hem de Lübnan'da Hizbullahçı arkadaşlar tarafından kaçırılan Batılı rehineleri serbest bıraktı.

*

Bir taşla iki kuş vuran Beyaz Saray, neden üç kuş vurmayalım şekerim dedi… İran'dan aldığı paraları, İsviçre ve Panama üzerinden, tee Nikaragua'ya götürdü, demokratik seçimle işbaşına gelmiş hükümeti devirmeye çalışan kontrgerillalara gizli gizli verdi. Neden gizli gizli verdi? Çünkü aslında, Amerikan Kongresi, insanlık suçu işleyen kontrgerillalara yardım yapılmasını yasaklamıştı, CIA kendi devletinin yasağını deliyordu.

*

(Bu müthiş operasyonun beyni, bir zamanlar CIA'in İstanbul ve Ankara'da istasyon şefi olan, istihbarat efsanesi Duane Clarridge'tı. Şu kadarını söyleyeyim, James Bond onun yanında anca karikatür olabilirdi, Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya her taşın altında o vardı. Yarbay Oliver North, emrindeki icra subaylarından biriydi. Türkiye'yi ikmal durağı olarak kullandı… İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden havalanan St. Lucia Havayolları'na ait nakliye uçakları, Ankara Esenboğa'ya iniyor, oradan Tahran'a gidiyordu. Resmi evraklarda petrol kuyusu malzemesi olarak görülenler, bildiğin füzeydi. Aslına bakarsanız, Portekiz üzerinden Nijerya uçaklarıyla taşınacaktı ama, Portekiz “beni karıştırmayın abi” deyince, Duane Clarredge'ın istediği gibi at koşturduğu Türkiye üzerinden taşındı.)

*

Neyse… İran-Nikaragua meselesi duyulunca, rezalet ortaya çıkınca, artist Reagan şahane rol yaptı, benim bu casus filminden hiç haberim yok, her şeyi bu şerefsiz Oliver North yapmış dedi, Amerikan basını da vay şerefsiz Oliver manşetleri attı, sorumluları yargılıyormuş gibi yaptılar, herkes serbest bırakıldı, hadisenin üstü örtüldü.

*

Neticede…

Bir milyon İranlı öldü.

Yarım milyon Iraklı öldü.

150 milyar dolarlık yıkım oldu.

Belki de en hazin tarafı…

Birbirlerine sekiz sene füze attılar ama, İran-Irak sınırı santim değişmedi.

*

Tüm bunlar olup biterken, bizimkiler nerdeydi?

İETT'deydi.

Ümraniye-Sultanbeyli hattına kafa yoruyorlardı!

*

Dolayısıyla, Pentagon Kürtlere silah veriyormuş, Kremlin Esad'a uçak veriyormuş, İsrail Barzani'yi kucağına oturtmuş filan, endişe etmeyin, müsterih olun… Asrın lideriyiz, emin ellerdeyiz!