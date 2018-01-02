ABD’den kritik İran açıklaması

İran'da en az 22 kişinin hayatını kaybettiği gösteriler devam ederken, ABD'nin daimi BM Temsilcisi Nikki Haley'den çok sert ve net açıklamalar geldi. Haley, "İran halkını destekliyoruz ve seslerinin duyulması için her şeyi yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump’ın tartışma yaratan Kudüs kararı sonrasında yapılan Birleşmiş Milletler oylamaları öncesinde yaptığı tehditkar açıklamalarla tepki çeken ABD’nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley açıklamalarda bulundu.

Haley, İran’da devam eden gösterileri ABD’nin desteklediğini söylerken, “ABD, İran halkının sesini duyurmak için yardıma hazır. Tahran yönetiminin gösterilerin dış güçler tarafından tasarlandığı iddiası saçma. İran’daki gösteriler tamamen doğal gelişti” dedi. Haley, Birleşmiş Milletler’i İran’da yaşananlar dolayısıyla acil olarak toplamaya karar verdiğini de dile getirdi.

Öte yandan Haley, Kuzey Kore konusunda da açıklamalarda bulundu. Haley, Kuzey Kore’nin yeni bir füze denemesi hazırlığında olduğuna dair istihbarat aldıklarını dile getirdi. Haley, “Dilerim bu gerçekleşmez zira ABD, nükleer bir Kuzey Kore’yi kabul etmez” dedi.