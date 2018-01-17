Afrin’de kritik soru: Rusya ile mi, Rusya’ya karşı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik operasyon konusundaki tonu, son bir hafta içinde kontrollü şekilde yükseltti.

Ankara’da bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ile hemen ardından gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısında, Erdoğan’ın “bir gece ansızın” sözleriyle tarif ettiği Afrin operasyonu bir numaralı gündem maddesi olacak.

Ancak konu TSK’nın Afrin’e yönelik operasyonu olunca, ortaya kritik bir soru da çıkıyor;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yönelik sert açıklamalarına karşılık, Afrin bölgesi Suriye’de “Rus etki alanı içinde” yer alıyor.

Afrin’de Amerikan üsleri değil, Rus askeri kontrol noktaları ve Moskova’nın varlığını hiç kabul etmediği, ancak PYD-YPG sözcülerinin var olduğunu açıkladıkları bir askeri üs bulunuyor.

Nitekim ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway de, ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına ilişkin bir açıklama yaptı, bu bölgenin koalisyon unsurlarının “IŞİD’le mücadele alanı dışında kaldığını” vurguladı.

Bu çerçevede, TSK’nın Afrin operasyonu için “Rusya ile birlikte mi, yoksa Rusya’ya karşı mı” sorusu gündeme oturuyor.

SINIRLI BİR OPERASYON OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile en üst düzeyde temasın sürdüğünü açıkladı. Ancak kamuoyu önünde Rusya’dan, TSK’nın olası Afrin operasyonu konusunda herhangi bir açıklama gelmedi.

Ankara’daki diplomatik gözlemciler, Ankara’nın Rusya’nın da bilgisi dahilinde, Afrin’e Türkiye-Suriye sınırı boyunca küçük çaplı bir operasyon yapıp, sınırı güvence altına alma yoluna gidebileceğini kaydediyorlar.

Askeri uzmanlar da, yine sınır boyunca TSK unsurlarının Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket ederek, Afrin’in Türkiye sınırı yakınlarında birkaç kritik noktada küçük karakollar oluşturabileceğine dikkat çekiyorlar.

Ancak TSK’nın, Afrin’in tümüne yönelik geniş çaplı bir operasyon yapması beklenmiyor, bu konuda Rusya’nın tepkisinin büyük olabileceğine dikkat çekiliyor.