Şeker fabrikasına rezidans

Şeker fabrikalarının değerli arazileri birer birer ranta açılıyor. Tekirdağ’daki 13 bin metrekarelik arazi ticari alana dönüştürülecek.

SÖZCÜ, satışına karar verilen 14 şeker fabrikasının tıpkı Et Balık Kurumu (EBK) gibi kapatılıp değerli arsalarına AVM ve rezidans yapılacağını yazdı ve 24 saat sonra da, bu haberdeki gerçek ÖYK kararı ile ortaya çıktı.

İlk rezidans haberi Tekirdağ'dan geldi. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) TÜRKŞEKER'e ait Tekirdağ'daki 13 bin metrekarelik alanın imar değişikliğiyle ticaret ve konut alanına dönüştürülmesine karar verdi.

İTİRAZA BAŞTAN RET

ÖYK'nın imar planı değişikliğine ilişkin kararına göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin (TÜRKŞEKER) ÖYK'nın 12 Ağustos 2008 tarihli kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alındığı belirtildi. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi Kahya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13 bin 10 metrekare yüzölçümlü parsele ilişkin imar değişikliği yapıldığı belirtilen kararda bu alanda üç tür yapılaşmaya gidileceği bildirildi. Buna göre Türkşeker'in arsası üzerine 4 kata kadar ticaret ve konut inşaatı yapılabilecek.

Geçen yıl kasım ayında onaylanan imar değişikliği kararıyla 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılacak. ÖYK kararında, imar değişikliğiyle ilgili olarak askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine karar verildiği de bildirildi. ÖYK'nın bu kararına göre, toplam 25 fabrikasından 14'ü satışa çıkarılan Türkşeker'in 13 dönümlük arsası artık şeker üretimine yönelik hiçbir faaliyette kullanılamayacak.

Hiçbir itirazın kabul edilmeyeceği şekilde imar değişikliği yapıldığı için bu arsayı satın alanlar dilerlerse AVM, dükkan ve benzeri ticari bina ya da konut inşaatları yapıp yüksek rant elde edebilecek. Şeker-İş Başkanı İsa Gök, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, satılacak şeker fabrikalarının kapatılarak değerli arsa ve arazilerine tıpkı EBK'da olduğu gibi lüks konut ve AVM türü ticari alanlar yapılacağını açıklamıştı.

Milli sermaye satılıyor

Aykut ERDOĞDU (CHP İstanbul)

AKP 15 yılda tarımı bitirdi, şeker fabrikaları ile mezarına beton döküyor. Şeker, stratejik üründür. Bereketli topraklar üstünde ithal gıda ile doyuyoruz. Tahıl ambarı denilen ülke, artık tahıl ürünleri ithal ediyor. Atatürk'ten kalan milli sermayeyi üç kuruşa satan, köprüden, yoldan dolarla geçiren yerli ve milli bir iktidarımız var.

DERHAL DURDURUN

Cumhuriyetin ilk kurumlarından olan şeker fabrikalarının satışa çıkarılması, büyük tepki yarattı. Milletvekilleri, “Satışı derhal durdurun. Zaten kota ile uğraşan binlerce pancar üreticisi işsiz kalacak'' dedi

Ömer Fethi Gürer (CHP Niğde)

Geçmişte TEKEL'de, SEKA'da, Sümerbank'ta ne yapıldıysa şeker fabrikalarında da o yapılacak. İşletmeler, modernize edilmedikleri için 5 yılın sonunda devre dışı kalacak. Piyasa nişasta bazlı şeker üreticilerine teslim edilecek.

Özkan Yalım (CHP Uşak)

Şeker fabrikaları milletin malıdır ve satılmaması gerekir. Türkiye'de 25 tane kamuya ait şeker fabrikası var, bunların 14 tanesi satılıyor. Bu fabrikalardan doğrudan ve dolaylı olarak 4.5-5 milyon kişi ekmek yiyor.

Burcu Köksal (CHP Afyon)

Şeker piyasası, insan sağlığına zararlı olduğu kanıtlanmış olan nişasta bazlı şekere teslim edilecek. Kota sorunu ile uğraşan binlerce pancar üreticisinin sonu olacak. Yerlilik ve millilikten bahseden iktidar, yerli ve milli kurumları yandaşlara peşkeş çekmesin.

Mehmet Balık (Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı)

Cumhuriyet'in sanayileşme hamlesine ilişkin kuruluşları yok edilecek. Gelecek kuşaklar servetsiz bırakılacak.