Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nişan dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Karabük'te yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan 2 ailenin bulunduğu otomobil, TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

00:4929 Ocak 2018
Haberler Gündem
Nişan dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Karabük'te yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan 2 ailenin bulunduğu otomobil, TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Eskipazar ilçesi Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Karabük’te bir yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara’ya dönmek üzere yola çıkan Rahman Aksoy idaresindeki otomobil, Özgür Yılmaz idaresindeki tomruk yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kaza yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü Rahman Aksoy ile Zekiye Aksoy, Uğur Erorhan, Seda Erorhan  ve Ali Çınar Erorhan ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zekiye Aksoy ve Seda Erorhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar