Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sinan Meydan’dan TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisine eleştiri!

Sinan Meydan, TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisini 'TRT Payitaht Abdülhamit adlı uyduruk diziyle halkın vergileriyle halkı kandırıyor' sözleriyle eleştirdi.

23:361 Ocak 2018
Haberler Gündem
Sinan Meydan’dan TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisine eleştiri!
Sinan Meydan, TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisini 'TRT Payitaht Abdülhamit adlı uyduruk diziyle halkın vergileriyle halkı kandırıyor' sözleriyle eleştirdi.

Sinan Meydan, sosyal medya hesabından TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisini eleştirdi. Diziyi ‘”TRT Payitaht Abdülhamit adlı uyduruk diziyle halkın vergileriyle halkı kandırıyor. II. Abdülhamit döneminde Osmanlı,Batı tarafından iliklerine kadar sömürülüyordu.Öyle ki maliye, maden, demiryolu, tütün… her şey yabancılara teslimdi. Abdülhamit iki Türkiye kadar toprak kaybetmişti.” sözleriyle eleştiren Sinan Meydan Abdülhamit, devleti 33 sene ayakta tuttu tezinin de sorunlu olduğunu söyledi.

İşte Sinan Meydan’ın tweetleri:

 

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar