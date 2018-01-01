Sinan Meydan’dan TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisine eleştiri!

Sinan Meydan, TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisini 'TRT Payitaht Abdülhamit adlı uyduruk diziyle halkın vergileriyle halkı kandırıyor' sözleriyle eleştirdi.

Sinan Meydan, sosyal medya hesabından TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisini eleştirdi. Diziyi ‘”TRT Payitaht Abdülhamit adlı uyduruk diziyle halkın vergileriyle halkı kandırıyor. II. Abdülhamit döneminde Osmanlı,Batı tarafından iliklerine kadar sömürülüyordu.Öyle ki maliye, maden, demiryolu, tütün… her şey yabancılara teslimdi. Abdülhamit iki Türkiye kadar toprak kaybetmişti.” sözleriyle eleştiren Sinan Meydan Abdülhamit, devleti 33 sene ayakta tuttu tezinin de sorunlu olduğunu söyledi.

İşte Sinan Meydan’ın tweetleri:

TRT Payitaht Abdülhamit adlı uyduruk diziyle halkın vergileriyle halkı kandırıyor.II.Abdülhamit döneminde Osmanlı,Batı tarafından iliklerine kadar sömürülüyordu.Öyle ki maliye,maden,demiryolu,tütün… her şey yabancılara teslimdi.Abdülhamit iki Türkiye kadar toprak kaybetmişti. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 1 Ocak 2018

Abdülhamit,devleti 33sene ayakta tuttu tezi de sorunlu:Abdülhamit döneminde Batı hasta adam dediği Osmanlı'yı tam istediği gibi sömürüyordu.Osmanlı'nın o hasta haliyle ayakta kalması Batının işine geliyordu.Ne zamanki hastanın artık ayakta duramayacağı anladılar o zaman yıktılar. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 1 Ocak 2018

Osmanlı'nın son beş padişahı içinde en etkili ismin Abdülhamit olduğu da çok açık. Devleti ayakta tutmaya çalışıyor, ancak devleri emperyalist baskıdan kurtaramıyor. Batı Abdülhamit döneminde Osmanlı'dan hem istediği toprakları alıyor, hem de Osmanlı'yı her bakımdan sömürüyor. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 1 Ocak 2018

Aslında ders alınacak olsa, Abdülhamit dönemi çok iyi bir laboratuvardır. Baskı rejimi, ölüm korkusunun yarattığı paranoya, emperyalizmin Osmanlı'yı nasıl kuşatıp iliklerine kadar sömürdüğü en iyi Abdülhamit döneminden anlaşılır. Ama bizim siyasal İslamcılarda anlama çabası yok. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 1 Ocak 2018

Abdülhamit tarih ışığında tarafsız olarak değerlendirilince son tahlilde, batan devleti kurtaramadığı ortaya çıkar.Osmanlı'nın ekonomisini,eğitimini,yargısını,hatta tütününü Batının eline teslim ettiği ortaya çıkar. Nefes aldırmayan bir istibdat düzeni ortaya çıkar. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 1 Ocak 2018

Abdülhamit döneminde emperyalist Batı ne istedi de alamadı? Abdülhamit döneminde Osmanlı'da yerli milli ne vardı? Örneğin sanayi kuruluşlarının yüzde 85'i yabancılarındı. Abdülhamit döneminde Osmanlı'yı Abdülhamit'in yönettiği de tartışılır.Ne de olsa MALİYE Duyunu Umumiye'deydi. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 1 Ocak 2018