Türkiye donuyor! Evine giderken yolda donarak hayatını kaybetti… | Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberleri…

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuklar dün batıdan giriş yaptı ve bugün Anadolu'nun tamamını etkiliyor. Son dakika haberlerine göre birçok köy yolu kapandı, bazı şehirlerimizde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul hava muhalefetinden tam olarak etkilenmezken soğuklar konusunda üzücü haberler Konya'dan geldi. Konya’da bir kişi sokakta kar altında ölü bulundu. Yurdu etkileyen soğuk hava dalgasının hafta sonuna doğru hafiflemesi bekleniyor...

Dün İstanbul’da havanın aniden soğumasıyla birçok semt beyaz örtüye bürünmüştü, bugün ise soğuklar Anadolu’yu etkiliyor. Düşen hava sıcaklıkları ve kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken üzen haberler de geliyor. Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu. Olay, Akşehir ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi İbre Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konya’da hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde -12 derece civarında ölçüldü.

CESEDİ KAR ALTINDA KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki üzeri kısmen karla kaplanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin beklendiği sırada yerde cansız bedeni bulunan adamın telefonu çaldı. Telefonu açmaya yetişemeyen polis, telefonu arayan kişiyi arayarak bilgi almaya çalıştı.

Polis, sokak üzerinde hayatını kaybeden kişinin Rahmi Özdemir olduğunu ve olay yerine yakın yerde evinin olduğunu öğrendi. Belirtilen evde kimse bulunamazken, sokaktaki cenaze savcının incelemesinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Rahmi Özdemir olduğu belirtilen şahsın kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

SİVAS’DA 420 KÖY YOLU KAPANDI

SİVAS’ta, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Paşabahçe mesire alanında bulunan şelale ve dere, soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu. Kentte 420 köy yolu, ulaşıma kapandı. Öte yandan hava koşulları nedeniyle il genelinde kapanan köy yolu sayısı, 420 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 22, ilçelerden Akıncılar’da 5, Divriği’de 60, Doğanşar’da 26, Gemerek’te 22, Gürün’de 55, Hafik’te 22, İmranlı’da 34, Kangal’da 50, Suşehri’de 21, Şarkışla’da 43, Yıldızeli’de 28 ve Zara’da 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler, çalışmalarını artırdı. Kar yağışının kentte, gün boyu, aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

TOKAT TİPİYE TESLİM

Tokat’ta etkili olan tipi ve sürgün ulaşımda yer yer aksamalara neden oldu. Tokat-Sivas Karayolunda etkili olan tipi ve sürgün, ulaşımı olumsuz etkiledi. Ağır tonajlı araçların yaklaşık 3 saat boyunca tipi yaşanan bölgelere gitmesi engellenirken, karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaşanan tipi, sürücüler ve güvenlik görevlileriyle birlikte sokak hayvanlarına da zor anlar yaşattı.

SAMSUN ANKARA YOLUNDA ULAŞIMDA ZORLUKLAR YAŞANIYOR…

Samsun'da geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, Samsun-Ankara karayolunun bir süreliğine trafiğe kapanmasına yol açtı. Samsun'da kar yağışı dün geceden bu yana etkili olmaya başladı. Saat 08.00'den sonra etkisini iyice artıran kar yağışı, özellikle şehrin üst kesimlerimde hayatı olumsuz etkiledi. Samsun-Ankara yolu Çakallı mevkisinde araçlar yolda gitmekte zorluk çekerken, bazı tır ve araçlar da yoldan çıktı. Yolun karla kapla olması nedeniyle hareket edemeyen araçlar, uzun kuyruklar oluşturarak yolun açılmasını bekledi. Yolda kalan şoförler, Giresun'dan Samsun istikametine kadar kar yağışı olmasına rağmen, Samsun-Ankara yolunun aşırı kar yağışından dolayı tıkandığını söylediler. Kar nedeniyle yolda kalan bazı sürücüler araçlarında beklemeyi tercih ederken bazı sürücüler ise araçlarından dışarı çıkarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlar ile kar yağışı hakkında diğer sürücülere bilgi verdiler. Tıkanan ve kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol, yolda kalan araçların kenara çekilmesiyle trafiğe açıldı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kar yağışı yarın da etkili olacak.

İLGİLİ HABER Hava parası kaç para?