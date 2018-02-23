Hastanede fesli şov!

Sevgili okurlarım, başında fes taşıyan şu adamı iyi tanımak gerek! Adı Kadir Mısıroğlu…

Gerçek bir Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı…

Şeriatçı.

Kafasında sürekli olarak püsküllü bir fes taşır. Röportajlarını kafasındaki kırmızı fesle verir, televizyonlara öyle çıkar.

Onu tanımayanlar, Maraş dondurması satıcısı olduğunu düşünebilir.

* * *

Bu şahıs şimdi İstanbul'da hastanede tedavi altına alınmış.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman birkaç gün önce bu Atatürk düşmanını hastanede ayrı ayrı ziyaret ettiler, fotoğraf çektirdiler.

Adamın kafasında yine fes var!

Hasta yatağında kafasında fesle yatan biri…

Hayır, elbette öyle değil.

Fotoğraflar medyaya servis edileceği için kafasına bu aleti geçirip hastanede bile kendince şov yapıyor.

Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanının böyle birini ziyaret etmesi ne anlama gelir, ona siz karar verin.

* * *

Adamın hayatı Cumhuriyet rejimi ve Atatürk'e sövmekle geçmiş, bu yaptıkları devlet arşivlerine bile girmiş. Saygı Öztürk'ün Örgüt Pazarı isimli kitabında onun sözleri yer alıyor. Kısaca özetliyorum:

“…Bir milletin mukadderatını altüst edersiniz. Bunu Mustafa Kemal diye bir sarhoş yaptı… Kim ki Türk ve Müslüman olduğunu söylüyor, Latin harflerini kullanmamalıdır.”

Odatv internet sitesinde yer alan video kaydından:

“Kurtuluş Savaşı'nda keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı, ne şeriat yıkılırdı, ne medreseler kapatılırdı, ne de hocalar asılırdı.”

Arşiv kayıtlarına geçen sözlerinden birkaç örnek daha vereyim:

“Netice olarak Yunan harbi (Kurtuluş Savaşı) iki buçuk sene sürdü. Bizi kurtaranlar tarihin en emsalsiz harbini mi kazanmış? Adam utanır bunu söylemeye. Bir harpten 10 tane bayram çıkarmışsın. Ayağını Samsun'a basmış bayram, Meclis'i açmış bayram. Sen çingene milleti misin?..”

“Yunan harbindeki şehitler nereden bilsin baştaki adamın daha sonra Yunan'ın yapamayacaklarını yaptığını…”

“Hakimiyet milletinse, millet şeriat istiyorsa şeriatla idare olunur. O zaman hakimiyet milletindir sözünü çöpe atın, hakimiyet Kemalistlerindir…”

“O heykellerin (Atatürk'ün heykellerinin) köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz. O gün beni hatırlayın.”

“Atatürk'ü sevenler ya ahmak, ya da sahtekârdır.”

“Mustafa Kemal Allah'a savaş açtı. İslam'ın meşalesini söndürmek için uğraştı. 1930 yılında Hristiyanlığı resmi din olarak kabul edecekti. Fakat inceledi ama onu da beğenmedi.”

“Ben bir adamın düşmanıyım. O da Kemal Paşa'dır. Duymayan duysun…”

“Meclis Başkanı idi. Bülent Arınç'ı Mustafa Kemal'in resmi önünde ağlarken gördüm. Ona o gün bir kırmızı çarpı çektim.”

“Evet ben cezadan kurtulmak için tımarhanede yattım…”

* * *

Sevgili okurlarım, Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı tarafından hastanede ziyaret edilen, orada bile kafasına püsküllü kırmızı fes geçirip şov yapan bu adam, bir süre önce Saray'da Erdoğan tarafından kabul edilmişti!

Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı ayrı ayrı gidip bu adamı hastanede ziyaret ediyor. Bunun anlamı, onun Cumhuriyet rejimi ve Atatürk'e yönelik inanılmaz hakaretlerini ve yalanlarını aynen kabul etmek demektir.

İkisinin de buna hakkı yoktur.

Küfürbaz adamın böyle fesli şovunda yer almak onların makamına yakıştı mı?