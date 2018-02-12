Onlar parayı saydı, hamallık bize kaldı!

Bizimki ihracat değil hamallık! İhracat gelirimiz ucuz malların satışından oluşuyor. Git gide daha da ucuzluyoruz ki bu iyiye işaret değil! Kilogram başına ihracat 2014'te 1,59 dolarken, 2017'de bu rakam kilogram başına 1.36 dolara kadar geriledi.

Şöyle hesaplayalım; Bir ton ihracattan ne kadar kazanıyoruz? Çarpalım 1000 kilo ile 1.36'yı, ediyor size 1360 dolar…

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Bir Apple IPhone X'in Türkiye satış fiyatı ne kadar? Yaklaşık 1410 dolar… Hadi Türkiye'de pahalıydı, vergisiydi, bayi kârıydı, şusuydu, busuydu var diyelim… Türkiye'yi pas geçelim.

Amerika satış fiyatı 999 dolar… Nitekim telefonun maliyeti ise sadece 357 dolar… Adamlar bir adet telefon satışından 642 dolar kâr ediyorlar.

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Ağırlığı ne kadar bu telefonların? Sadece 143 gram… Ancak 7000 telefon 1 ton ediyor! Şirketin bir ton telefon satışında kârı 4 milyon 494 bin dolar!

Türkiye bir ton ihracat yapsın üzerine de 20 dolar fark ödesin, bir telefon alsın! Böyle bir ticaretin dünyada tutunma şansı olabilir mi? Biz para bulunca toprağa beton dökelim, apartman inşa edelim!

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Takılmışız yerli ve milli deyip durmaya. IPhone'a bakalım. Parayı Amerikalılar kazanıyor ama mal Amerikan değil! Apple telefonlarının üretimini Amerika'da mı yapıyor? Hayır! California'da tasarlayıp, parçalarını dünyaya yaptırıp, Çin'de birleştirtip yüzde 380 kâr ile satıyorlar.

Telefonun üretimini yapan fabrika Foxconn olarak bilinen Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. şirketine ait… Bu şirket Tayvan merkezli ve çok uluslu fason üretimi yapan bir şirket…

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Alüminyum tomruklar Güney Amerika'dan Çin'e gönderiliyor. Orada şekillendiriliyor.

Bütün dünyada üretilen telefon çipi ve işlemcilerinin yarısından fazlasını Qualcomm yapıyor. Qualcomm da Apple'ın en büyük rakibi Güney Koreli Samsung'un fabrikalarını kullanıyor. Korelilere bak sen! Adamlar kendi rakiplerine bile mal satıp oradan da para kazanıyorlar.

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Kamera ve görüntü işleme yazılımları Japonya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden elde ediliyor.

Dokunmatik ekran teknolojisi ile Led ve Amoled ekranları yıllık milyarı aşan üretim kapasiteleri ile Kore'den ve Çin'den satın alınıyor. Piller, şarj aletleri, koruması, aksesuarlarıyla beraber malı yine Çin, Tayvan ve Kore götürüyor.

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İşin en anlamlı kısmı yazılım patenti? Apple kendi yazılımı IOS'u kullanıyor. İşte o Amerika'da yapılıyor! Zira esas o para ediyor. İşi yaptıracak çok adam bulursun. Fikir bulmak, kafanı kullanmak önemli!

Demem o ki; hani yerli ve milli diye tutturacağına biraz kafanı kullan. Bu da laf kalabalığı ve hamaset ile olmaz. İyi de bizi yönetenlerin başka özelliği yok! TÜBİTAK'ın destekleriyle geliştirdiğimiz organik hoşafın tadına doyulmaz.