CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aydınlık isteyen öneriyi dile getirdi. İktidara şu çağrıyı yaptı: Trump ile yapılan son telefon görüşmesinin bandı yayınlansın.

Duyalım.

Görelim.

Körler nereye!

Türkiye'yi kim haritası değiştirilecek ve parçalanacak ülkeler planı içine koydu?

Kimin gücü yeter?

Kimin haddine?

Kimin çıkarına?

200 yıldan beri dünya yüzünde ve özellikle Uzak Asya, Afrika ile Ortadoğu'da “haritası değiştirilecek ülkeler” seçimini Batı yapıyor. ABD, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, Hollanda… Hepsi Batı'dır. Hatta çok uzakta olmasına rağmen 1945'den sonra Japonya'da Batı'dır ve son 35 yıldır “Batı ekonomileriyle kalkınma beraberliği kuran Çin” bile Batı'lı sayılır. Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Mısır bunlar “ümmet birliği gözeten” Müslüman ülke geçinirler, batının ağzına bakarlar, Batı'nın oyuncağı olmaktan zevk duyarlar.

* * *

Trump ile telefon görüşmesinin bandı açıklanınca ABD'nin, Türkiye'yi “haritası değiştirilecek ülke planına aldığı” net olarak görülürse; bu girişimi Avrupa Birliği ülkelerinin de ıslık çalarak izledikleri ortaya çıkar.

Irak bölündü.

Islık çalarak izlediler.

Libya parçalandı.

Islık çalarak izlediler.

Suriye paramparça.

Islık çalıyorlar.

Yunanistan, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Türkiye'nin dostu, NATO üyesi ülke… Bir Yunan'ın parmağı kanasa Türkün kalbi sızlar; kardeşliği gözeten iki ülke olmuştuk. Türkiye Ordusu Suriye topraklarında savaşırken Yunanistan kuvvet komutanları Türkiye'nin adalarına gelip, bayrak asıyor ve şiş-kebap çevirip yiyorlar.

NATO, ıslıkla izliyor.

ABD, seyrediyor.

AB, gözlerini yumuyor.

FETÖ'cü darbeci subaylar Yunanistan'a ve NATO üyesi Norveç'e sığındılar. Nerdeyse çiçekle karşılandılar.

Darbeciyi korumak adilik.

ABD, adiliği sahipleniyor.

AB, adiliği örtüyor.

* * *

Türkiye yalnızlaştı. Yapayalnız ülke oldu. Batı ülkeleri, Türkiye'yi dışlamayı hızlandıracak adımları her gün birlikte atmaya başladılar. Bu süreç sırasında Türkiye'yi yönetenler, bölgesel ve küresel çıkar ilişkilerinin bozulup yeniden kurulduğunu göremedi, önlem alamadı. Şimdi bedelini, Mehmetçik ödüyor.

Telefonda Trump ne dedi?

Erdoğan ne cevap verdi?

Bantlar yayınlansın.

Görelim.

Duyalım.

Suriye'nin bugün ateşler içinde yanmakta oluşuna giden yolun başlangıcında Türkiye'yi yönetenlerin ABD ile açık işbirliğine girip “Şam'da cuma namazı kılma hedefleri” de vardı. 6 yılın sonunda Suriye'nin parçalanmış hale gelmesinden:

1-Rusya kârlı çıktı.

2-İran kârlı çıktı.

3-PYD-PKK kârlı çıktı.

4- ABD, İsrail kârlı çıktı.

Kaybeden Suriye ve Türkiye Cumhuriyeti oldu. Mehmetçik şimdi Suriye'nin ve Türkiye'nin birlikte uğradığı tahribatı kanıyla onarmaya çalışıyor.

* * *

Kılçdaroğlu haklı.

Bant yazıya dökülsün.

Açıklansın.

Görelim.

Suriye sınırı sadece Türkiye'nin sınırı değil aynı zamanda NATO'nun da sınırı olmaktan neden çıkarılıyor?

Körler nereye!