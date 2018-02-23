Ulu Hakan’ın büyük icadı: Google!..

Adam, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi…

Adı Dr. Yavuz Örnek. Ders veren, öğrenci yetiştiren, Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinden birinin kadrosunda bir bilim adamı… İşte bu muhterem yeni yılın ilk günlerinde, TRT'de yayınlanan “Öteki Gündem” isimli bir programa konuk oldu… Bir diğer konuk ise İbn Haldun Üniversitesi'nden Dinler Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Harman'dı…

Öğretim üyesi Örnek, Hz. Nuh zamanında, günümüzden çok daha ileri seviyede teknoloji olduğunu ve bir bilim adamı olarak bunu ispatlayabileceğini söyledi. Sunucunun ve diğer konuğun şaşkın bakışları önünde ispatlamaya girişti:

-Örneğin, büyük tufan sırasında Nuh Peygamber kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonuyla konuşmuştu!..

Gülmeyin, vallahi aynen böyle söyledi muhterem!.. Sadece bunu söylese yine iyi, yumurtladığı cevherler karşısında dinler tarihi hocası profesör bile dumura uğradı!..

–10 bin yıl önce o dönemde Hz. Nuh 400 metrelik dalgalara dayanan, çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa etmişti ve bu gemi nükleer enerji ile çalışıyordu, yaa!..

Sonracığıma, Nuh'un oğlu uçan bir cisim kullanıyordu. Nuh tufanı bölgesel değildi, tüm dünyada gerçekleşmişti… Gemiye canlı hayvan alınmamış, Hz. Nuh döllenmiş bir dişi ve bir erkek yumurta sipariş etmiş, bunlar Amerika ve Fransa'dan gönderilmişti…

Bu zırvalar üzerine dayanamayan sunucu araya girmeye çalışınca Yavuz Örnek şu açıklamayı yaptı:

-Ben bilim adamıyım, bilim adına konuşuyorum!..

Sonra da bilimsel (!) açıklamalarını sürdürdü… Şu bölüme eminim sizler de bayılacak, alkışlayacaksınız:

-Nuh tufanı sonrası gemiden güvercin yollanmadı, insansız hava aracı İHA yollandı!..

Diğer konuk, nezaketinden olsa gerek “Oha!” demedi ama sunucu “Hocam bunun bilimsel ispatı var mı?” diye sordu. Hocasının yanıtı gerçekten şahaneydi:

-Efendim, ileri teknoloji varken niçin güvercin yollasınlar!..

Abdülhamid'i yücelteyim derken!..

Bu bilim adamı hâlâ İstanbul Üniversitesi'nde gençlere ders veriyor mu bilmiyorum; veriyorsa vah o çocukların haline!..

Ancak bu değerde, bu bilimsel bakış açısıyla (!) açıklamalar yapan bilim adamı kılıklı muhterem öğretim üyesi sayısında maşallah patlama var… Ne de olsa “Yeni Türkiye'de” yaşıyoruz, bu verimli dönemde fışkırıyorlar adeta!.

İşte bunlardan biri de Sakarya Üniversitesi'nde boy gösterdi; Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu. Kütahya'da düzenlenen “Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı”nda konuşan bu muhterem bilim adamı aynen şunları söyledi:

–Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor? Fotoğrafını çektiriyor, izliyor, oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Abdülhamid Han'dır. “Coğrafya kaderdir” deniliyor ya coğrafyanın da bir psikolojisi var!

Valla coğrafyanın psikolojisi var mı bilmem ama, bu zatın psikolojisinin dumura uğradığı açıkça ortada!.. Orada da durmuyor muhterem, Abdülhamid'in bir 10 yıl tahtta kalması halinde dünyanın en zengin devleti olacağımızı da ileri sürüyor!.. Nasıl mı? Kendisi anlatsın:

-Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor ‘Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar hâlâ bizimdi!..

Çüşş karşılığı bu iddiaya karşı yeterli mi karar veremedim!..

Tarihten de bihaber!..

Prof. sıfatı taşıyan bu muhterem ne yazık ki tarihi de bilmiyor!!..

Ne Birinci Dünya Savaşı'nın niçin çıktığından haberi var ne de Osmanlı'nın paylaşılması için İngiltere ile Fransa arasında yapılan “Sykes-Picot” anlaşmasından!..

Büyük savaş, geç uluslaşan Almanya'nın sömürge ihtiyacından çıktı be muhterem… İngilizlere yanaşamayan Osmanlı, İttihat Terakki lideri Enver Paşa'nın Alman hayranlığı nedeniyle bu ülke ile aynı safta girdi savaşa… Girmeseydi de o gizli anlaşmaya göre paylaşılacaktı zaten!.. Sevr Antlaşması da Sykes-Picot'un daha geliştirilmiş, daha açık halinden başka bir şey değildi! Bu anlaşmayı dünyaya açıklayan da Rusya'da 1917 devrimini gerçekleştiren Lenin oldu!..

Bu kısa dersten sonra söylenmesi gereken şu kanımca:

–Elifi görse mertek sanacak kadar cahil ve uçuk bu tür öğretim üyeleriyle ulaşılacak tek menzil kopkoyu bir kara cehalettir!..