Meclis'e verilen kanun teklifine göre, özel sağlık kuruluşlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmasa dahi 0-3 yaş grubundaki tüm bebeklere ücretsiz hizmet vermesi zorunlu olacak.

Mücbir sebep olmaksızın hizmet vermeyi reddeden özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlarının iptal edilmesi öngörülüyor.

Teklifte, çocuk sağlığının korunmasının yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulanarak, erken dönemde yapılan sağlık kontrollerinin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemede kritik önem taşıdığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Özdemir, bebeklerin sosyal güvence durumu gözetilmeksizin özel sağlık kuruluşlarındaki muayene ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını öngördüklerini belirtti.