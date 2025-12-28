Artı33'teki habere göre Hollanda'nın tanınmış market zincirlerinden Dirk van der Broek'u da bünyesinde barındıran Detailconsult şirketinde 16 yaşından beri aynı şirkette çalışan ve mağazada kasiyerlik yapan kadın, mesai saatleri içinde kendi mutfak alışverişini yapmak istedi.

GÜNÜN SONUNDA RAKAM 20 EURO'YU BULDU

10.80 euro tutarındaki ürünleri kasadan geçiren çalışan, sisteme 20 euro nakit girişi yaptı, kasaya cebinden 80 cent ekledi ve para üstü olarak 10 euro aldı. Bu karmaşık ve hatalı işlem zinciri, gün sonunda kasada 20 euroluk bir açığa neden oldu.

ŞİRKET ÖZEL DEDEKTİF TUTTU

Mesai arkadaşlarının rutin kontroller sırasında fark ettiği bu "yuvarlak rakamlı" açık, şüphe uyandırdı. Durumun üst yönetime bildirilmesi üzerine şirket, kayıp 20 euronun izini sürmek için bir araştırma bürosu devreye soktu. Yapılan inceleme sonucunda paranın çalışanın cebinde kaldığı raporlandı.

"İLAÇ ETKİSİNDEYDİM KAFAM KARIŞIKTI"

Raporun ardından 16 yıllık çalışan tazminatsız olarak anında işten çıkarıldı. Karara itiraz eden kadın, olay sırasında ağır antidepresan ve antipsikotik ilaçlar kullandığını, bu ilaçların yan etkisi olarak zihin bulanıklığı yaşadığını ve ne yaptığını tam idrak edemediğini savundu.

İş yerinde diğer çalışanların da kendi işlemlerini sık sık kendilerinin yaptığını, hatta daha önce hırsızlık yapan bir başka personelin kovulmak yerine sadece şubesinin değiştirildiğini iddia ederek kendisine çifte standart uygulandığını belirtti.

ŞİRKETTEN "SIFIR TOLERANS" CEVABI

İşveren ise diğer personele tolerans gösterildiği iddialarını kesin bir dille reddetti. Şirket tarafından gönderilen fesih bildiriminde, "Kendi işleminizi yapmak için izin almadınız. Değeri ne olursa olsun her türlü hırsızlık veya kasadan izinsiz para alımı bizim için derhal işten çıkarma sebebidir" ifadeleri kullanıldı.

Şirket kurallarına göre çalışanların, hata ve suistimalleri önlemek amacıyla kendi alışverişlerini kasadan geçirmeleri ve kasadan para almaları kesinlikle yasaklanmış durumda.