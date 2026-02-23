Kadın cinselliği ve orgazmı, yüzyıllar boyunca ya bir "gizem" olarak etiketlendi ya da bilimsel araştırmalarda ikinci plana atıldı, ancak modern seksoloji, kulaktan dolma bilgileri ve varsayımları bir kenara bırakarak hazzın anatomisini nihayet somut verilerle ölçülebilir hale getirdi.

Journal of Sex & Marital Therapy'de yayımlanan ve 18-45 yaş arası 1020 heteroseksüel kadının verilerine dayanan bir araştırmaya göre kadınların en sevdiği pozisyon ortaya çıktı. Medyada veya filmlerde dayatılan akrobatik ve karmaşık fantezilerin aksine, araştırmalar kadın orgazmının 3 temel ve basit bileşene dayandığını gösteriyor:

Klitoral uyarımın kalitesi, kontrollü ritim ve hareket özgürlüğü. Bu 3 kriteri aynı anda sağlayan ve açık ara farkla öne çıkan duruş ise "kadın üstte" (woman on top) pozisyonudur.

Çalışmaya katılan ve cinsel ilişki sırasında sık orgazm yaşadığını belirten kadınların tercih sıralaması, aradaki devasa farkı ortaya koyuyor:

Birinci Sıra (%56): Kadın üstte pozisyonu.

İkinci Sıra (%23): Köpek pozisyonu (Doggy style).

Üçüncü Sıra (%18): Misyoner pozisyonu.

"KADIN ÜSTTE" POZİSYONU NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

Bu pozisyonun "sihirli" olmasının nedeni gizemli bir büyü değil, tamamen kadın anatomisine uygun mekanik ve fizyolojik avantajlar sunmasıdır.

Daha dikey bir açı sağladığı için, klitorisin ve G noktasının eş zamanlı olarak uyarılmasına olanak tanır. Klitoris sadece dışarıda görünen küçük bir noktadan ibaret değildir; içeriye doğru uzanan devasa bir sinir ağıdır. Bu pozisyon, iç yapının da uyarılmasını sağlar.

Penetrasyonun (birleşmenin) derinliğini kadının ayarlaması, rahim ağzına çarpma gibi hoş olmayan veya acı verici hisleri anında engeller.

Hızı ve baskıyı üstteki kişinin belirlemesi, performansa dair zihinsel gerilimi sıfırlar. Kadın, dayatılan bir ritme uymak zorunda kalmadan sürtünmeyi kendi ihtiyacına göre serbestçe ayarlar.

Pelvis (leğen kemiği) ve karın bölgesini aktif olarak harekete geçiren bu duruş, genital bölgedeki kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca pelvik taban kaslarının istemli olarak kasılması, alınan zevkin yoğunluğunu doruğa çıkarır.

Indiana Üniversitesi ve Kinsey Enstitüsü'nün araştırmaları da bu bulguları destekliyor. Meselenin özü sadece mekanik bir pozisyon değil, "kontrol" duygusudur.

Araştırmanın en vurucu sonuçlarından biri şudur: Cinsel birleşmenin temposunu değiştirme veya yönlendirme özgürlüğüne sahip olan kadınların, sürece pasif bir şekilde katılan kadınlara oranla orgazma ulaşma ihtimali tam 3 kat daha fazladır. Başka bir deyişle; yatakta kendi bedeninin sorumluluğunu almak, sınırlarını belirlemek ve partneri yönlendirmek, hazzın en güçlü anahtarıdır.