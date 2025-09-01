Üniversitelerde ders döneminin başlamasına kısa süre kala İzmir'de 1 1 dairelere talep arttı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği dairelerin kiraları yüzde 20 yükselirken, fiyatlar 20 bin liradan başlayıp 40 bin liraya kadar çıktı.

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin kiralık dairelere yöneldiğini belirterek, "Öğrenciler ilk tercih olarak 1 1 dairelere yöneliyor. İkinci seçenek ise ev arkadaşı edinerek 2 1 daireleri paylaşmak oluyor. Önümüzdeki 15 gün içinde üniversite çevresinde ev bulamayan öğrenciler, toplu taşımayla 10-15 dakika uzaklıktaki bölgelerde daha uygun fiyatlı daire arayacak. Bir ay önceki kira fiyatlarıyla bugünkü fiyatlar arasında fark var. Talep arttıkça arz oluşmadığı için kiralar da yükseliyor. Şu anda 1 1'lerde kira 20 ile 40 bin TL arasında değişiyor" dedi.

'SATIN ALMAYA YÖNELENLER DE VAR'

Son dönemde konut satışlarında da hareketlilik olduğunu dile getiren Akgün, "1 1 dairelerde talep daha fazla. İmkanı olan veliler yüksek kira ödemek yerine satın almayı tercih ediyor. Ancak bütçesel nedenlerle çoğu kişi kiralık eve yönelmek zorunda kalıyor. Toplu Konut İdaresi'nin 2026 yılında kiraya verilmek üzere konut üretme yönünde bir girişimi bulunuyor" diye konuştu.