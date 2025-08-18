"Saldırının ardından laboratuvarın, fidyecilere daha önce miktarı açıklanmayan bir ödeme yaptığı belirtiliyor. Ancak olayın güvenlik birimlerine bildirilmesi, hacker grubunun tepkisini çekti. Nova, şirketten yeni bir fidye daha istedi ve taleplerinin karşılanmaması halinde verileri yayımlamakla tehdit etti.

FİDYE İÇİN GERİ SAYIM SAYACI KOYDULAR

Grubun karanlık internet sitesinde, fidyenin ödenmesi için bir geri sayım sayacı yer alıyor. Eğer laboratuvar ikinci kez fidyeyi ödemezse, Nova grubu 29 Ağustos'ta çaldıkları tüm verileri sızdıracaklarını belirtiyor.

Sızdırılma tehlikesi altındaki bilgiler oldukça hassas. Hackerların ele geçirdiği veri setinde, rahim ağzı kanseri tarama programına katılan 485 bin kadının isimleri, adresleri, doğum tarihleri, vatandaşlık numaraları ve test sonuçları bulunuyor. Bu veriler hem kişisel mahremiyet açısından büyük bir tehdit, hem de sağlık sisteminin güvenliği için alarm niteliği taşıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan siber güvenlik şirketi Northwave’in Direktörü Pim Takkenberg, bu tür müzakerelerin genellikle iş dünyası yöntemleriyle yürütüldüğünü vurguladı. Takkenberg ayrıca, bu tarz siber suç ağlarının küçük görülmekten hoşlanmadığını, bu nedenle kamuoyunun tepkilerinin ya da güvenlik makamlarının müdahalesinin grup üyelerinde daha agresif sonuçlara neden olabileceğini belirtti.