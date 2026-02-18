Düşük faizli konut kredisine ilişkin teknik çalışmaların 2026’nın ilk yarısında tamamlanması ve düzenlemenin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın altyapı çalışmalarının ardından başvuru takviminin netleşeceği belirtiliyor.

Kampanyanın yasalaşmasının ardından kamu bankaları üzerinden başvuruların alınması öngörülüyor.

%1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program kapsamında dar ve orta gelir grubuna yönelik planlanan kampanyada faiz oranının yüzde 1,20 seviyesinde olması bekleniyor. Vade süresi ise 180 aya kadar çıkabilecek.

Krediden yalnızca ilk kez ev alacak vatandaşların yararlanması planlanıyor.

-Muhtemel başvuru şartları:

Başvuru yapacak kişinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması

İlk kez ev alıyor olması

Son 1 yıl içinde konut satmamış olması

Hisseli konutta yüzde 50’den fazla paya sahip olmaması

Gelirini belgeleyebilmesi

Konutun alınacağı şehirde ikamet etmesi

Kesin şartlar, resmi açıklamayla birlikte netlik kazanacak.

1 MİLYON TL İLK EVİM KREDİSİ ÖRNEK HESAPLAMA

Yaklaşık yüzde 1.20 sabit faiz ve 180 ay vade üzerinden yapılan örnek hesaplamaya göre:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Aylık Taksit: 13.587,23 TL

Toplam Geri Ödeme: 2.445.701,40 TL

Bu ödeme planı, mevcut yüksek faizli kredi seçeneklerine kıyasla yaklaşık 1 milyon TL’ye varan avantaj sağlayabiliyor.

İLK KEZ EV ALACAKLAR İÇİN FIRSAT MI?

“İlk Evim” konut kredisi, özellikle artan faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir finansman desteği sunmayı hedefliyor. Başvuru takvimi ve resmi şartların açıklanmasıyla birlikte krediye ilişkin tüm detayların netleşmesi bekleniyor.

Gözler şimdi yapılacak resmi açıklamada.