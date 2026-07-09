Toplam 1.443 kilometre uzunluğundaki boru hattı, dünyanın en uzun elektrikle ısıtılan ham petrol boru hattı olma özelliğini taşıyacak. Projenin amacı, Uganda'nın Tilenga ve Kingfisher petrol sahalarından çıkarılacak ham petrolü uluslararası pazarlara ulaştırmak. Günlük 216 bin varil taşıma kapasitesine sahip olması planlanan hat için ilk petrol sevkiyatının bu yıl içinde başlaması hedefleniyor.

DÜNYANIN EN UZUN ISITMALI PETROL BORU HATTI OLACAK

Boru hattı, Uganda'nın Hoima bölgesinden başlayarak Tanzanya üzerinden ilerleyecek ve Tanga Limanı'nda son bulacak. Hat boyunca taşınacak ham petrolün yoğun yapısı nedeniyle petrolün akışkan kalabilmesi için boru hattı boyunca elektrikle ısıtma sistemi kullanılacak. Bu özellik, projeyi dünyadaki benzerlerinden ayıran en önemli teknik detaylardan biri olarak gösteriliyor.

Projede çoğunluk hissesi Fransız enerji şirketi TotalEnergies'e ait bulunurken ortaklar arasında Uganda Ulusal Petrol Şirketi (UNOC), Tanzanya Petrol Geliştirme Kurumu (TPDC) ve Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) da yer alıyor. İnşaat çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken boru döşeme işlemleri de son aşamaya geldi.

ÇEVRE TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uganda ve Tanzanya hükümetleri, projenin binlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve Doğu Afrika ekonomisine önemli katkı sunacağını savunuyor. Ancak çevre örgütleri ve insan hakları kuruluşları, boru hattının geçtiği güzergahta doğal yaşam alanlarının zarar görebileceğini, su kaynaklarının risk altına girebileceğini ve karbon emisyonlarını artıracağını öne sürüyor. Bu nedenle proje hakkında farklı ülkelerde hukuki girişimler ve protestolar sürüyor.

İngiltere'de yaşayan bazı Ugandalılar ile çevre savunucuları, boru hattını geliştiren şirketlerden biri olan EACOP Ltd'ye karşı İngiliz mahkemelerinde dava açtı. Davacılar, proje nedeniyle bazı bölgelerde toprak haklarının ihlal edildiğini, geçim kaynaklarının zarar gördüğünü ve çevre üzerinde olumsuz etkiler oluştuğunu öne sürerken, şirket ise tüm çalışmaların uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü savunuyor.

Yaklaşık 5,6 milyar dolarlık yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Uganda'nın ilk kez büyük ölçekli ham petrol ihracatına başlaması bekleniyor. Doğu Afrika'nın en önemli enerji projeleri arasında gösterilen EACOP'un, bölgenin enerji ve lojistik altyapısını uzun yıllar etkileyecek stratejik yatırımlardan biri olacağı değerlendiriliyor.