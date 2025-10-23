Tüm yurtta büyük bir sevinçle kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başladı.

2025 yılı resmi tatil takvimi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil belirlenirken; 28 Ekim'de öğleden sonra (yarım gün) tatil olacak. Böylelikle vatandaşların toplamda 1,5 gün tatil hak edişi olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

28 Ekim'in yarım gün 29 Ekim'in ise tam gün tatil olmasının ardından iznin hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak konusu olurken bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak daha önce bu yönde bir birleştirme yapılmaması nedeniyle birleştirme yapılması beklenmiyor.

1.5 VEYA 2.5 GÜN İZİN ALARAK 5 GÜN TATİL İMKANI

Vatandaşlar 28 Ekim'de yarım gün 29 Ekim'in ardından devam eden iş günleri 30 Ekim ve 31 Ekim'de yıllık izin alarak 1 ve 2 Kasım hafta tatili ile 5 gün boyunca izin alma imkanına sahip olacak.

Ayrıca bayram öncesiyle iznini bağlamak isteyenler ise 25 ve 26 Ekim hafta tatilinin ardından 27 Ekim tarihi ile 28 Ekim'deki yarım gün ile toplamda 1.5 gün yıllık izin alarak 29 Ekim ile beraber 5 gün tatil imkanı elde edebilecek.

25-29 Ekim tarihlerinde tatil yapmak isteyen vatandaşlar 24 Ekim (yarın) tarihine kadar izin taleplerini bildirmesi gerekiyor. Yarın izin talebinde bulunmayanlar 1.5 gün yıllık izin alarak 5 gün tatil imkanından yararlanamayacak.