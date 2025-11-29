Teklifte, 11’inci Yargı Paketi’ne eklenen maddeyle 1 Ocak 2016’dan önce tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş GSS primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî borçların silineceği belirtiliyor.

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNİYOR

Düzenleme yürürlüğe girdiğinde yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin yararlanacağı ve toplam 3 milyar 258 milyon liralık borcun tasfiye edileceği ifade ediliyor.

Bu adım, özellikle gelir testine hiç başvurmayanlar ile gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve önceki yapılandırmalara rağmen borç yükünden kurtulamayan vatandaşları hedefliyor. 2012’de uygulamaya giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelirine göre prim ödemesini veya bu primlerin devlet tarafından karşılanmasını esas alıyor.

YABANCILARA SAĞLIK HİZMETİ SONA ERİYOR

Teklifte ayrıca Geçici Koruma Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik yapılıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren geçici koruma altındaki yabancılardan sağlık hizmetleri için katılım payı alınacak. Ödeme gücü olmayanların bu ödemeleri talep etmeleri halinde geri iade edilecek. Bunun yanı sıra ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındakilerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru yapmalarına da sınır getiriliyor.