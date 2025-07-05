Türkiye’de bireylerin ve işletmelerin kredi ödeme gücü zayıflarken, bankaların yakın izlemedeki kredi hacmi rekor seviyelere ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) raporuna göre, 2025 Mart itibarıyla yakın izlemedeki krediler yüzde 47 artışla 1 trilyon 463 milyar liraya ulaşırken, batık kredilerle birlikte toplam sorunlu kredi hacmi 1 trilyon 794 milyar liraya çıktı. Anapara ve faiz ödemelerinde zayıflama olmakla birlikte kontrol altında tutulması durumunda ciddi risk oluşturmayan krediler olarak anılan “yakın izlemedeki krediler”de yukarı yönlü hareketlilik gözleniyor. rapora göre, ‘II. grup’ olarak sınıflandırılan ‘yakın izlemedeki kredi’ miktarı 2025 Mart itibarıyla ilk önceki yıla göre yüzde 47 artarak 1 trilyon 463 milyar TL oldu. Söz konusu rapor döneminde takipteki krediler ise yıllık yüzde 77 artışla 331 milyar lira olarak açıklandı.

KOBİLER DE KERVANA KATILDI

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ekonomisti Dr. Ali Çufadar, sosyal medya hesabında paylaştığı grafiklerle takipteki KOBİ kredilerinin 126 milyar liraya, takipteki bireysel kredi ve kredi kartlarının ise 185 milyar liraya ulaştığına dikkat çekti. KOBİ’lerin de ödeme sıkıntısı yaşayanlar kervanına katıldığını belirten Dr. Ali Çufadar, “Vatandaşın durumu zaten kötüydü, şimdi KOBİ’ler de eklendi. Siyasi gerginlik devam ederse, eylül-ekim gibi daha ciddi sonuçlarla karşılaşabiliriz” uyarısında bulundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK ) haftalık verilerine göre 27 Haziran itibarıyla takipteki KOBİ kredileri yıllık yüzde 108 artış gösterek 125 milyar 782 milyon liraya ulaştı.

Yakın izlemedeki kredilerin 761 milyarı yapılandırıldı

TBB’nin Kredi Gruplamaları Raporu verilerine göre, yeniden yapılandırılan krediler ise mart sonunda yıllık yüzde 51 artışla 541 milyar liradan 815 milyar liraya yükseldi. Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir plana bağlanan kredilerin yüzde 93’ü yani 761 milyar liralık tutarı yakın izlemedeki kredilerden oluştu. Kalan yüzde 7’lik 54 milyar liralık tutar ise takipteki alacaklardan oluştu.