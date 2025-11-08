Gayrimenkul sahiplerinin her yıl iki taksit halinde ödediği emlak vergisinin ikinci taksit dönemi sona eriyor. Ev, arsa, arazi veya işyeri sahibi vatandaşların 2025 yılına ait ikinci taksit ödemelerini 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar tamamlamaları gerekiyor.

1 Kasım itibarıyla başlayan ikinci taksit ödeme süresi, 1 Aralık’ta dolacak. Uzmanlar, son gün yoğunluğuna kalmamak için vatandaşları erken ödeme yapmaları konusunda uyarıyor.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Mülk sahipleri emlak vergisi ödemelerini birkaç farklı yolla yapabiliyor:

-Belediyelerden: Taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesine gidilerek veznelerden ödeme yapılabiliyor.

-Online Yöntemlerle: e-Devlet sistemi üzerinden ya da belediyelerin internet siteleri aracılığıyla kolayca ödeme imkanı sunuluyor.

-Bankalar Üzerinden: Bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı kanalları aracılığıyla da ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %4,5

Emlak vergisini süresinde ödemeyen mükellefler, gecikme zammı ile karşı karşıya kalacak. Gecikme durumunda, her ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere %4,5 oranında faiz uygulanacak.

Uzmanlar, ödemelerini son güne bırakan vatandaşların sistem yoğunluğu veya teknik aksaklıklar nedeniyle sorun yaşamamaları için işlemlerini erken tamamlamalarını öneriyor.

VERGİ ORANLARI VE HESAPLAMA DETAYLARI

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, emlak vergisi oranları şu şekilde uygulanıyor:

-Meskenler için: Binde 1

-Diğer binalar için: Binde 2

-Araziler için: Binde 1

-Arsalar için: Binde 3

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki taşınmazlar için bu oranlar %100 artırımlı olarak uygulanıyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden üzerlerine kayıtlı taşınmazları sorgulayarak ödeyecekleri tutarı öğrenebiliyor.

İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bazı vatandaşlar için “indirimli bina vergisi oranı (sıfır)” uygulaması geçerli. Bu haktan yararlanabilecek kişiler şunlardır:

-Engelliler,

-Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen kişiler,

-Emekli, dul, yetim, malûliyet aylığı alanlar,

-Gaziler,

-Şehitlerin dul ve yetimleri.

Bu gruplar, 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri için emlak vergisinden muaf tutulabiliyor.

ÇEVRE VE TEMİZLİK VERGİSİNDE DE SON GÜN 1 ARALIK

Emlak vergisiyle birlikte çevre temizlik (ÇTV) ve ilan-reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri de 1 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Bu ödemelerin de gecikmesi durumunda aynı şekilde faiz ve gecikme zammı uygulanacak.

Emlak vergisi ödemelerini zamanında yapmayan mükellefler, birikmiş faizlerle daha yüksek meblağlarla karşılaşabilir. Bu nedenle uzmanlar, vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmadan belediye, e-Devlet veya banka kanalları üzerinden tamamlamaları konusunda uyarıda bulunuyor.