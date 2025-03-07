Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat 2017'de aşk yaşamaya başladı. 2020 yılında da nikâh masasına oturdu.
31 Ocak'ta da anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Atlas adını verdi.
Şimdilerde oğulları ile vakit geçiren çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, önceki akşam 'Başka Bir Sen' filminin galasında boy gösterdi.
Daha yeni doğum yapan ünlü oyuncuyu görenler şaşırdı zira eski formuna hızla kavuşmuş görünüyordu.
Hamilelik döneminde aldığı kilolardan kurtulan Zeynep Tuğçe Bayat, mini etek ceket kombini ile beğeni topladı.
Bayat bebeğini aile büyüklerine emanet ettiğini, eşinin de tiyatro oyunu için Antalya'ya gittiğini söyledi.