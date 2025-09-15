Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, Toplam 3 ilde kurdukları pazara en yoğun talebin Edirne’de olduğuna dikkat çekerek, Üç pazar içerisinde Edirne’yi birinci sıraya koyabiliriz. Bunun da sebebi buradaki Bulgar müşterilerin yoğunluğu. Bulgar müşteriler ciddi anlamda hem toptan hem de perakende alışveriş yaptıkları için bizim en iyi pazarımız Ulus Pazarı diyebiliriz.

Önümüzdeki günlerde de bu yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın okulların açılması sebebiyle artık tamamen dönüşlerini tamamlamasıyla birlikte sınır kapıları sakinlemiş durumda. Gidiş-gelişlerde herhangi bir problem yok. Bulgar turistler de rahatlıkla girip çıkabiliyor ülkeye. Önümüzdeki haftalarda kış sezonunun da tamamıyla başlamasıyla birlikte bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atkoşan'ın bu açıklamaları, Türkiye ekonomisi için pozitif ve olumlu bir gelişme sayılsa da madalyonun bir diğer yüzünde ise Türk halkının verdiği yaşam mücadelesi yer alıyor.

Bugün milyonlarca asgari ücretli ve emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, komşu ülkeden gelenler için Türkiye adeta ucuz alışveriş cenneti haline gelmiş durumda. Esnaf döviz girişinden memnun ama vatandaş kendi pazarında ürünlere dokunamaz hale geldi.