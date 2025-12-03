Premier Lig takımlarından Nottingham Forrest ile Portekiz ekibi Sporting'in 4.5 milyon euro kiralama bedeli ve 15.5 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında anlaştığı Jota Silva, evrakların yetişmemesi sebebiyle ülkesine dönememişti. İngiliz teklifi Sporting'in teklifini gece 23.00'ten sonra kabul etmiş ve evrakların tamamlanması 00.01'i bulmuş; yalnızca 1 dakikalık gecikmeyle transfer suya düşmüştü.

Nottingham'dan sürekli oynayacağı bir kulübe gitmek isteyen Jota Silva ve son dakika kanat transferini bitirmek isteyen Beşiktaş'ın yolları da böyle kesişmişti. Önceki anlaşılan transferinde yaşanan 1 dakikalık gecikme sayesinde Siyah-Beyazlıların yolunu tutan Jota Silva, Süper Lig'in 14'üncü haftasında ilk kez teknik direktör Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de başlatıldı. Portekizli hücumcunun ilk 11'de tercih edilmemesinin ise iddialara göre iki sebebi var.

KİRALIK OPSİYONU FAZLA BULUNDU

İddialara göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 17 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan futbolcunun bu değerde olmadığını düşünüyor. Bu nedenle de gelecek sene kadrosunda düşünmediği oyuncu yerine birlikte daha uzun süreler çalışabileceğini düşündüğü futbolculara süre vermeyi tercih ediyor.

"BAŞINDAN BERİ İSTEMEDİ"

Diğer bir iddia ise Yalçın'ın bu transfere en başından beri sıcak bakmadığı yönünde. Yalçın'ın sık sık eleştirdiği Scout Departmanı Şefi Eduard Graf tarafından önerilen oyuncu, teknik adamın listesinde yer almıyordu. Oyun tarzına uygun olmadığını düşündüğü kanadı bu yüzden ilk 11'de değerlendirmiyor.

HER 73 DAKİKADA 1 GOL

Öte yandan 6 kez oyuna sonradan dahil olan ve bir kez ilk 11'de başlayan Jota Silva, Süper Lig'de 220 dakika sahada kaldı. Aldığı bu süreleri verimli değerlendiren 26 yaşındaki hücumcu, 3 gol kaydederek oynadığı her 73 dakikaya 1 gol sığdırdı. Asisti ise bulunmuyor.