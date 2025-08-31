Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, daire müdürleriyle birlikte Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde faaliyet gösteren Ağırnas Mimarsinan Kadın Kooperatifi arazisinde gerçekleştirilen ilk hasada katıldı.

KOZMETİKTEN HAYVAN KÜSPESİNE BİR ÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Soğuk sıkım yöntemiyle yemeklik yağ elde edilen aspir, kozmetik ve ilaç sanayisinde de değerlendiriliyor. Yağ üretimi sonrası ortaya çıkan küspe ise hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bitkinin çiçekleri ise safran yerine baharat olarak tüketilebiliyor.

HEDEF 12 BİN TON ÜRETİM

Kayseri’nin 622 bin hektarlık ekili alanıyla Türkiye’de beşinci sırada yer aldığını belirten Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, kentin bitkisel üretimde 24 farklı üründe ilk 10’a girdiğini söyledi. Saklav, özellikle aspir üretiminde Kayseri’nin açık ara birinci olduğunu vurguladı:

“2024 TÜİK verilerine göre yaklaşık 91 bin dekarda 10 bin ton aspir ürettik. 2025 yılı için 100 bin dekarda 12 bin ton hedefliyoruz. Aspirin yanı sıra çerezlik kabak, kimyon, çavdar, patates ve ayçiçeğinde de Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden biriyiz. Bakanlığımızın projeleri kapsamında son 5 yılda yüzde 50 hibeli 1200 ton aspir tohumu dağıttık. Bu yıl da 138 ton tohumu çiftçimize ulaştırdık. Yoğun bir talep var.”

Bülent Saklav ayrıca, üretim planlaması kapsamında verilen desteklerin artırılacağını belirterek, “Dekar başına verilen 488 liralık destek, sertifikalı tohum ve organomineral gübre kullanımıyla 588 liraya çıkarılacak” dedi.

ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Yağ oranı yüksek tohumlarıyla yemeklik yağ üretiminde kullanılan aspir, özellikle kızartmalardan salatalara kadar mutfakta sıkça tercih ediliyor. Bunun yanı sıra kozmetik ve ilaç sektöründe de değerlendirilen bitkinin posası hayvan yemi üretiminde kullanılıyor.

Kuraklığa dayanıklı yapısıyla aspir, nadas alanları için üreticilere alternatif bir gelir kapısı sunuyor. Saklav, “Amacımız hem aspir üretimini hem de kadın kooperatiflerinin sayısını artırmak. Bu yönde desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.