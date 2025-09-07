Bilimsel araştırmalar, bebeklerde ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden kalıtsal bozuklukların büyük bölümünün akraba evliliklerinden kaynaklandığını gösterirken, son yıllarda Avrupa'da artan akraba evliliği rakamları hükümetleri alarma geçirdi.



Orta Doğu'dan gelen mültecilerle birlikte başta İskandinav ülkelerinde olmak üzere yapılan akraba evliliklerinin sayısı toplum sağlığını tehdit eder boyuta ulaştı.



1 EKİM'DE YASAKLANACAK



Norveç, söz konusu sağlık sorununun önüne geçmek amacıyla 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 4. derece akrabalar arasında yapılacak evlilikleri resmen yasaklayacak. Bir başka deyişle ülke genelinde kuzenler arasında yapılacak tüm evlilikler 'kanuna aykırı' ilan edilecek.



Norveç hükümeti, Meclis'te kabul edilen düzenleme ile akraba evliliklerinin genel toplum sağlığı için olası tehlikelerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtirken, bu değişiklikle birlikte sosyal yapının iyileşeceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda Belçika ve Hollanda, aldıkları karar ile akraba evliliklerini geçersiz saymıştı.



TÜRKİYE EN TEHLİKELİ ÜLKELER ARASINDA



Avrupa ülkelerinin peş peşe harekete geçmesine karşın Türkiye'de kuzen evliliklerini kısıtlayan bir çalışma bulunmuyor.



Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. Son araştırmalara göre Türkiye'de 2024 yılında yapılan evliliklerin yüzde 3,3'ü akrabalar arasında gerçekleştirdi.