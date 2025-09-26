Sky News'in haberine göre İngiltere merkezli otomobil devi Jaguar Land Rover şirketi, siber saldırı sebebiyle fabrikalarının kapatılma süresini 1 Ekim'e kadar uzattığını açıkladı.

Jaguar Land Rover'ın tedarikçilerine, yıkıcı bir siber saldır sonrası büyüyen sorunlardan dolayı otomobil üretimini durdurma kararı almıştı.

Hacker'ların şirketin bilgisayar sistemlerini ele geçirdikten sonra fabrika hatları haftalardır felç durumda. Bu durum, yöneticileri binlerce fabrika çalışanını geçici olarak eve göndermek zorunda bıraktı.

Range Rover, Discovery, Defender ve Jaguar modellerini üreten otomobil devinde üretim duruşu, yaklaşık 50 bin araç üretimini engelleyecek ve milyarlarca sterlinlik satış kaybına mal olacak.

Aynı zamanda, otomobil üreticisinin tedarikçilerini de önemli mali baskı altına alacak ve bazılarının dış destek olmadan iflas etmesi ihtimaller arasında yer alıyor.