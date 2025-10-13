Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı madde, “Azot Atom Tabanlı Endohedral Fulleren” olarak adlandırılıyor. Toz formundaki bu madde, atom saatlerinin çok daha küçük hale getirilmesini sağlayabilir.

GPS SİNYALLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Atom saatleri, zamanı atomların titreşimlerinden ölçerek GPS sinyallerine hassas zaman verisi gönderiyor. Ancak mevcut atom saatleri oldukça büyük; bazıları bir oda büyüklüğünde. Bu yeni teknoloji sayesinde aynı işlev, bir akıllı telefonun içine sığacak kadar küçük bir sistemle gerçekleştirilebilecek.

Bu gelişme, GPS bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde bile konum belirleme doğruluğunu milimetre seviyesine indirebilir. Böylece navigasyon sistemleri, tünellerde veya sinyalin kesildiği yerlerde bile kesintisiz çalışabilecek.

OTONOM ARAÇLAR İÇİN DEV BİR ADIM

Uzmanlara göre bu teknoloji yalnızca akıllı telefonları değil, otonom araçları da doğrudan etkileyecek. Araç içi atom saatleri, konum verilerini olağanüstü bir hassasiyetle hesaplayarak sürücüsüz sistemlerin güvenliğini artıracak.

Oxford Üniversitesi’ndeki Designer Carbon Materials ekibi, bu gelişmenin Tesla gibi markalar için büyük bir avantaj olabileceğini belirtiyor.

Oxford Teknoloji SEIS Fonu Direktörü Lucius Cary, bu buluşun özellikle sürücüsüz araçlarda büyük fark yaratacağını söyledi:

“Bir araç diğerine doğru ilerlerken 2 metre değil, 1 milimetre hata payıyla nerede olduğunu bilmek güvenlik açısından kritik öneme sahip.”

KARBON KAFES YAPILI BİR MUCİZE MADDE

“Fulleren” adı verilen bu madde, karbon atomlarından oluşan minik bir kafes yapısına sahip. Kafesin merkezinde bir azot atomu bulunuyor. Bu yapı, hem enerji depolama hem de zaman ölçümü açısından olağanüstü kararlılık sağlıyor.

Adı, mimar Richard Buckminster Fuller’ın jeodezik kubbelerinden esinlenerek verilmiş durumda.

AKILLI TELEFONLARDA KULLANILABİLİR

Bilim insanları, bu teknolojinin taşınabilir hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Proje üzerinde 2001 yılından beri çalışan Dr. Kyriakos Porfyrakis, “Eğer bu madde ticarileşirse, telefon ve giyilebilir cihazlara entegre edilebilecek kadar küçük hale gelmesi gerekiyor” dedi.

Araştırma tamamlandığında, bu 140 milyon dolarlık madde sayesinde gelecekte iPhone ve diğer akıllı cihazlar, bugüne kadar görülmemiş bir hassasiyetle çalışacak. GPS hataları tarihe karışacak, navigasyon sistemleri milimetrik doğrulukla yön gösterebilecek.