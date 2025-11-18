Kaza, 16 Kasım’da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı’nda meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli öğretmen Abdullah Coşkun’un kullandığı 28 ADE 196 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda maddi hasar meydana gelmesinin ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Darbelere maruz kalan Abdullah Coşkun yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Coşkun, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli sürücü İhtiyaroğlu, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede “neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Coşkun, Tirebolu’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

1 Hafta Önce Kanseri Yenmişti

Abdullah Coşkun’un ölümü ailesini ve ilçeyi yasa boğdu. Coşkun’un, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan’ın üç yıllık tedavi süreciyle akciğer kanserini yalnızca bir hafta önce tamamen atlattığı öğrenildi. Eşi Hanife Coşkun ile birlikte İzmir’de tamamlanan tedavinin ardından memleketlerine dönmek üzere yola çıkan Coşkun’dan geriye, iyileştiğini ailesiyle kutladığı mutluluk dolu anlara ait görüntüler kaldı. Bu görüntülerde Coşkun’un torunlarıyla keyifli vakit geçirdiği ve kızıyla dans ettiği anlar da yer alıyor.

“Nefes Aldırmadan Dövmeye Devam Etti”

Kaza sırasında araçta bulunan Hanife Coşkun, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bir araç bize çarptı. Ne olduğunu anlamadan diğer araç önümüzü kesti. İçinden inen kişi ağır küfürler etmeye başladı. Eşim camı açar açmaz kaşının üzerine yumruk attı. Kapıyı açıp eşimi dışarı çıkardı. Eşimin kanseri yeni atlattığını söyleyip durdurdum ama dinlemedi; tekme tokat dövmeye başladı. Arabanın içinde kilitli kaldım, dışarı çıkamadım. Eşim yere düştükten sonra bile vurmaya devam etti. Bana da saldırmaya kalktı. Eşimi o hâlde görünce şuurumu kaybettim.”

“Babam Kanseri Yendi Ama Caniyi Yenemedi”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, babası için adalet istedi:

“Üç yıldır akciğer kanserine karşı mucizevi bir mücadele verdik. Bir hafta önce yapılan taramada hiçbir kanser bulgusu kalmadı. Sevinçle memleketlerine dönüyorlardı. Annem yalvarmasına rağmen o adam vahşice vurmuş. Babam yere düştükten sonra bile tekme atmış. Bu caninin toplum içine çıkmaması gerekiyor. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi. Bu olayın peşini asla bırakmayacağım.”

“Arabanın Önünü Kesip Öldüresiye Dövdü”

Coşkun’un oğlu, Diş Hekimi Emrah Coşkun da yaşananları anlattı:

“Saldırgan önce babamın arabasına çarptı, önünü kesti. Camları yumruklamaya başladı. Babam konuşmak için camı indirdiğinde yumruk attı. Kapıyı açınca babamı dışarı çekip aracın öte tarafına kadar sürükledi ve öldüresiye darbetti. Babam hastalıklarla mücadele edip kanseri yenmişti ama bu şiddete karşı koyamadı.”