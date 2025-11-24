Gençlerbirliği’niI 3-2 yenerek ligdeki kötü gidişi durduran Galatasaray’ı bir başka stres bastı. Aslan, sakat ve cezalı futbolcuların fazla olduğu dönemde üst üste iki kritik karşılaşma oynayacak. Yarınki Saint-Gilloise sınavından alınacak bir galibiyet ilk 24’ün garantilenmesi, ilk 8 umutlarının artması demek. Ancak bu karşılaşmada Osimhen, Singo, Kaan Ayhan, Berkan, Yunus ve Eren forma giyemeyecek, Lemina ve Jakobs belki yetişecek.

DERBİDE ELİ DAHA GÜÇLÜ

1 Aralık’taki Fenerbahçe derbisi ise şampiyonluk yarışına direkt etki edecek. Kadıköy’de kazanılacak 3 puan hem psikolojik üstünlüğün ele geçirilmesini hem de farkın açılmasını sağlayacak. Bu maçta ise Sallai ve Eren cezalı. Yunus, Singo ve Berkan da sakat. Kadro sıkıntısı çeken Okan Buruk’u sevindiren durum; Osimhen, Lemina, Kaan Ayhan ve Jakobs’un o tarihe kadar kesin düzelecek olması.