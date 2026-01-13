İran sokaklarını yangın yerine çeviren protestoları ateşleyen enflasyon, akıl almaz bir boyuta ulaştı. Google grafiklerine 1 İran Riyali, 0,00 dolar olarak kaydedildi.

1 ABD doları ise 1 milyon 137 bin 500 İran Riyali olarak aktarıldı. İran Riyali'nin aşırı düşmesi sebebiyle Google borsa grafiği, veriyi net bir doğrulukla veremeyerek yuvarladı.

Türk lirası da İran Riyali'ne göre bir dev haline geldi. 1 lira, 25 bin 366 İran Riyali'ne eş değer oldu. Ülkenin parası dünyanın en çok değer kaybeden 2. para birimi oldu. Birinci sırada Lübnan Pound'u kaldı.

Protestocuların sokakları dolduruğu İran'da ise ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney, olanlardan dolayı CIA ve Mossad'ı suçladı. Ülkenin Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise "sorumluluğun kendi üzerlerinde olduğunu" söyledi.