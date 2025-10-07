ABD Başkanı Trump, 1 Kasım2dan itibaren ABD'nin ithal ettiği tüm orta ve ağır hizmet kamyonlarına yüzde 25 vergi uygulanacağını duyurdu.

Trump, geçen ay ulusal güvenlik kapsamında "dışarıdan gelen haksız rekabete" karşı yerli üreticileri korumak amacıyla yağır kamyonlara 1 Ekim'den itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

ABD, yapılan ticaret anlaşmaları kapsamında Japonya ve Avrupa Birliği'nden ithal edilen hafif hizmet kamyonlarına yüzde 15 gümrük vergisi uygulamak için anlaşmış ancak diğer ağır araç grupları için uygulanacak gümrük vergilerini belirtmemişti.

ABD Ticaret Odası daha önce kamyonlara yeni gümrük vergisi uygulamasına karşı çıkmış, en çok kamyon ithal edilen Meksika, Kanada, Japonya, Almanya ve Finlandiya'nın ABD'nin yakın müttefikleri olduklarını belirtmişti.