Altın yatırımcısının yüzü bir kez daha güldü. Son bir ayda yaşanan fiyat artışı, piyasaları adeta şaşkına çevirdi.

Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik kısıtlamaya gideceğine yönelik adımlara karşı Trump da Çin' yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Ticaret savaşlarının yeniden hortlaması altını son bir ayda yüzde 7 değer kazanmasına neden oldu.

Trump, Çin ile ilgili dün yaptığı açıklamada ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini belirterek, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi. Bu açıklamanın ardında altında sert düşüşler yaşandı. Ancak bu sert düşüşe rağmen altının bir ayda kazandırdığı değer inanılmaz boyutlara ulaştı.

30 GÜNDE 858 BİN LİRA KAZANDIRDI

15 Eylül 2025’te 4 milyon 929 bin TL olan 1 kilogram altının fiyatı, 15 Ekim itibarıyla 5 milyon 787 bin TL’ye ulaştı. Böylece yatırımcısına sadece 30 günde yaklaşık 858 bin lira kazandırdı.

Altın piyasasında dur durak yok. Yükselişini hız kesmeden sürdüren gram ve kilogram altın fiyatları, son dönemde hem bireysel yatırımcının hem de kuyumcuların gündeminde. Uzmanlar, jeopolitik riskler, merkez bankalarının rezerv artırımı ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın talebini desteklediğine dikkat çekiyor.

YENİ REKORLAR KAPIDA

Ekonomistler, “güvenli liman” arayışının arttığı bu dönemde altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yeni rekorlara imza atabileceğini belirtiyor.