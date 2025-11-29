İktidarın 20 yıldır süren kendi zümresini zengin etme adımları bitmek bilmiyor. AKP, deprem sonrası çıkarılan rezerv yasasını da kendi zenginlerini ihya etmek için kullanıyor. Son olarak Malatyalı 33 iş insanının kurduğu Malatya Girişim Grubu’na (MGG) ait olan Malatya’daki eski hal binası, rezerv alan ilan edildi ve İzmir Karabağlar’daki 54 bin metrekarelik arazi ile takas edildi. Bu ballı takas, ‘girişim grubu devletin malını yemeye girişmiş’ dedirtti.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Rönesans Holding sahibi Erman Ilıcak’ın kurucusu olduğu ve ortakları arasında Malatya’daki zengin ve AKP’ye yakınlığı ile bilinen 4-5 ailenin bulunduğu MGG’nin takasını CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu duyurdu.

MİLYARLIK KAMU ZARARI

MGG’nin, Malatya’daki hal binasını 12–15 milyon Euro’ya almasına karşın Karabağlar’da takas edilen arsanın değerinin 40 milyon Euro olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, “Hatay’daki Ali amcaya, Hasan amcaya neden Çeşme’den arsa vermiyorsunuz?” diye sordu.

Deprem bölgesindeki rezerv alan uygulamalarının hep zenginlerin ve şirketlerin lehine işlediğini belirten Bakırlıoğlu, yurttaşları da sürekli mağdur ettiğini söyledi. Daha önce yine Malatya’da İş-Kaya firmasına ait kayısı pazarındaki 187 dükkanın da İzmir Çeşme, Didim, Ankara Gölbaşı ve Diyarbakır’da toplam 324 bin metrekarelik Hazine arazileriyle takas edildiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, bu takaslarda milyarlarca liralık fark çıktığını ve kamu zararı oluştuğunu kaydetti.

MALATYA GİRİŞİM GRUBU’NU BU İŞ İNSANLARI KURDU

- Erman Ilıcak

- Ali Nuri Ilıcak

- Ahmet Ilıcak

- Fatih Ilıcak

- Hafız Mevlüt Ilıcak

- Hamit Ilıcak

- İsmet Sadık Ilıcak

- Mehmet Faik Ilıcak

- Sadullah Ilıcak

- Salim Ilıcak

- Tevfik Ilıcak

- Tümer Ilıcak

- Ali Koçyiğit

- Pelin Koçyiğit

- Seda Koçyiğit

- Yiğitcan Koçyiğit

- Abdullah Kavuk

- M. Ali Kavuk

- Mehmet Kavuk

- Şahin Kavuk

- Bahattin Doğan

- M. Selim Doğan

- Süleyman Doğan

- Bayram Kırıcı

- Cemal Kırıcı

- Remzi Kırıcı

- Osman Yurdakul

- Ömer Yurdakul

- Adnan Başdemir

- Mustafa Başdemir

- Yalçın Geyik

- Azmi Özhan

- Ali Taner