Trendyol 1. Lig'de Sivasspor deplasmanda -40 puanlı Adana Demirspor ile karşılaşmış ve rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Alınan sonucun ardından taraftarlar çileden çıkmış ve soluğu tesislerde almıştı.

Karşılaşmanın ardından takımla birlikte Sivas’a dönen Rey Manaj, şehre dönüşte trafik kazası yaşadı. Devre arasında yeniden Sivasspor'a transfer olan yıldız golcü, kulüp tesislerinden ayrılarak kendi aracıyla evine doğru seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

Rey Manaj’ın herhangi bir yara almadığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Arnavut yıldızın aracında maddi hasarlar oluştu. Futbolcunun kazadan sonra tedbir amaçlı hastanede kontrol altında tutulduğu aktarıldı.