Elektrik dağıtım sektöründe dijital dönüşüm süreci hız kazanıyor. Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile uyumlu sayaçların kurulumu 1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak. Uygulama kapsamında mevcut elektrik sayaçları, uzaktan okunabilen ve tüketim verilerini anlık iletebilen akıllı sayaçlarla değiştirilecek.

Yeni sistemle birlikte hem şebeke yönetiminin daha etkin yapılması hem de kesinti sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

TÜKETİCİDEN SAYAÇ ÜCRETİ ALINMAYACAK

Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, sayaç değişimi için vatandaşlardan herhangi bir bedel talep edilmeyeceğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

Erdoğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından usul ve esasların belirlendiğini hatırlatarak, akıllı sayaçların şebeke yatırım unsuru kapsamında dağıtım şirketleri tarafından temin edileceğini ifade etti.

İlk aşamada:

-Ortak pano bulunan alanlar

-Yıllık tüketimi 10 megavatsaat (10 bin kilovatsaat) üzerindeki aboneler

öncelikli olarak dönüşüm kapsamına alınacak.

2026'DA 4 MİLYON SAYAÇ DEĞİŞTİRİLECEK

2026 yılı içinde yaklaşık 4 milyon elektrik sayacının MASS uyumlu sistemle değiştirilmesi planlanıyor. Ancak dönüşüm hızını, yerli sayaç üreticilerinin kapasitesi belirleyecek.

Erdoğan, MASS’ın yalnızca bir sayaç değişimi değil, bütünsel bir sistem dönüşümü olduğuna dikkat çekerek, projede Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)’ın da rol üstlendiğini belirtti.

AKILLI SAYAÇ MALİYETİ NE KADAR?

İhale süreçlerinin yeni tamamlandığını aktaran Erdoğan, net maliyetlerin 2027 yılında ortaya çıkacağını söyledi. Ancak mevcut tahminlere göre bir akıllı sayacın maliyetinin 30-40 dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

EPDK, ihale sonuçlarına göre birim fiyatları belirleyecek ve raporlamalar kamuoyuyla paylaşılacak.

ELEKTRİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

1 Mart 2026’da başlayacak akıllı sayaç dönüşümüyle birlikte Türkiye’de elektrik dağıtım altyapısında yeni bir dönem açılacak.

Akıllı şebeke, kesintisiz enerji, dijital sayaç, ücretsiz sayaç değişimi ve 4 milyonluk büyük dönüşüm süreci, hem tüketiciler hem de enerji sektörü açısından kritik bir adım olarak görülüyor.