Çömez, kirli ilişkiler ağının başında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan’ın olduğunu iddia etti. Uğur Dündar, Taylan’ın Türkiye’ye canlı hayvan ve et ithalatı yapan Macar firması Green Farm and Trade Kft. Şirketi’nin ortağı olduğunun ortaya çıktığını hatırlattı. Çömez, “Yasalara göre kamu kurumunda vazife yapan bir kişi görev alanıyla ilgili herhangi bir şirkete ortak olamaz, o şirkette yönetici olarak çalışamaz” dedi.

Mücahit Taylan

FATURAYA YANSIDI

Taylan, şirket ortağı olduğunu kabul etmiş ancak Et ve Süt Kurumu yönetimine atandığı 14 Eylül 2023’ten sonraki dönem bir yana, söz konusu şirketin son dört yılda Türkiye’ye ithalat yapmadığını söylemişti. Turhan Çömez, Taylan’ın gerçeği söylemediğini belirterek, bunu belgelerle ortaya koydu.

Çömez, “Taylan’ın firmasının mali müşavirinin imzasıyla Macaristan Maliye Bakanlığı’na deklare ettiği bilanço evraklarını buldum. 1 milyar liralık cirosu var. Son 4 yıldaki işlem hacmi 1 milyar lira” dedi. Çömez, Mücahit Taylan’ın Macaristan’daki şirketinden Türkiye Et ve Süt Kurumu’na canlı hayvan ve et satışı yapıldığına dair faturayı da sundu. İthal edilen hayvanların kulak küpesi numaralarının kanıtlarını da gösterdi. Çömez ayrıca, “Macaristan kayıtlarında şirket adresi olarak gösterilen yer bir ev. Şirketin hiçbir çalışanı da yok” dedi, şirket adresi olarak gösterilen konutun videosu da ekrana getirildi. Çömez, 19 yaşındaki AKP Gençlik Kolları yöneticisinin aynı yöntemle rant sağladığını da belgeleriyle ortaya çıkardı.