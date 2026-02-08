Kamu-özel-işbirliği (KÖİ) modeli ile yapılan şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri için müteahhit firmalara yapılan ödemeler katlanarak devam ediyor. 2026 yılının Ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kasasından firmalara 22 milyar 223 milyon TL ödendi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Bir ayda ödenen tutar 20 bin TL maaşa mahkum edilen 1 milyon 111 bin emeklinin maaşına denk geliyor. Emekliye olmayan kaynak oluk oluk şirketlere akıyor” dedi. Kara, yaptığı açıklamada “Şehir hastanelerine geçen yıl ocak ayında kira ve hizmet bedeli olarak yapılan ödeme tutarı 15 milyar 129 milyon TL idi. Bu yılın aynı ayında ise bu tutar yüzde 47 arttı ve 22 milyar 223 milyon TL’ye çıktı’’ dedi.

13 MİLYAR DOLAR

Resmi veriye göre şehir hastanelerinin toplam maliyeti 13 milyar 800 milyon dolar oldu. Bugüne kadar yapımcı firmalara yapılan kira ve hizmet bedeli ödeme tutarları ise bu miktarı aştı ve 15 milyar 500 milyon dolar oldu. Kara, şunları söyledi. “Sadece 2026 yılı için yapılacak ödemeler 3 milyar doların üzerinde olacak. Bütçede büyük delik açan bu projelere önümüzdeki 10 yılda da devasa ödemeler gerçekleşecek. Kamu kaynakları ile yapılması mümkün olan bu hastanelerin müteahhitlerine maliyetlerinin üç katı ödeniyor. Asgari ücretli, emekli açlık sınırının altında bir maaşla yaşam mücadelesi verirken ve zamlı maaşı eline geçmeden erirken bu projeler için milyarlar ödenecek.”

2025’te milletin cebinden günde 304 milyon TL çıktı

2025 yılının tamamında şehir hastaneleri için ödenen toplam tutar 111 milyar 100 milyon TL’yi geçti. Sağlık Bakanlığı bütçesinde kamu-özel-işbirliği modeliyle yaptırılan şehir hastaneleri için ayrılan ödenek 104.6 milyar TL’ydi. Böylece, yılın başında verilen ödenek, yıl sonu geldiğinde 6.5 milyar TL aşılmış oldu. Bu tutar, 365’e bölündüğünde 2025 yılında günlük 304 milyon TL ‘milletin cebinden’ çıktı. 18 şehir hastanesini 7 şirket işletiyor. Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir şehir hastanelerinin işletmesini elinde bulunduran Rönesans İşletme Hizmetleri şirketi 2021’de Danimarkalı ISS şirketine satılmıştı.