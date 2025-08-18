Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın Türkiye’ye etkisi mülteci akını oldu. Beşar Esad yönetiminin geçen 8 Aralık’ta devrilmesi sonrası Türkiye’den Suriye’ye gönüllü geri dönüşler başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen 29 Mayıs günü yaptığı açıklamada 8 Aralık 2024’ten sonra ilk 6 ayda Türkiye’den ülkesine dönen Suriyeli sayısını 250 bin 64 kişi olarak duyurmuştu.

2.5 AYDA 161 BİN KİŞİ

Göç İdaresi Başkanlığı ise dün Esad’ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısının 411 bin 649’a ulaştığını bildirdi. Böylelikle 29 Mayıs-14 Ağustos arasında gönüllü olarak Suriye’ye dönen mülteci sayısı 2.5 ayda 161 bin oldu. 2016 yılından bu yana gönüllü olarak ülkesine geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı. Türkiye’de halen geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısının da 2 milyon 543 bin 711 olduğu belirtildi.