Mevduat faizleri, bankaların oran artırımlarıyla birlikte yeniden yatırımcıların gündemine oturdu. Bazı bankalarda faiz oranlarının yüzde 52’ye kadar yükselmesi, birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenlerin ilgisini artırdı. 1 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatırmayı planlayanlar, “Hangi banka ne kadar kazandırıyor?” sorusuna yanıt arıyor.
14 Aralık 2025 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin net aylık getirisi netleşti.
Mevduatta Yarış Kızıştı, Getiriler Arttı
Faiz oranlarındaki yükselişle birlikte, 32 günlük vadede elde edilecek kazanç bankadan bankaya önemli ölçüde değişiyor. En düşük oran yüzde 37, en yüksek oran ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor. Buna göre, 1 milyon TL’nin aylık net getirisi 26 bin TL’den 37 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.
Banka Banka 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi
Halkbank
Faiz: %37,00
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu: 1.026.761,64 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz: %39,50
Net Kazanç: 28.569,87 TL
Vade Sonu: 1.028.569,87 TL
Şekerbank
Faiz: %40,00
Net Kazanç: 28.931,50 TL
Vade Sonu: 1.028.931,50 TL
N Kolay
Faiz: %40,50
Net Kazanç: 30.180,82 TL
Vade Sonu: 1.030.180,82 TL
Garanti BBVA
Faiz: %40,50
Net Kazanç: 29.293,15 TL
Vade Sonu: 1.029.293,15 TL
Odea Bank (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz: %41,00
Net Kazanç: 29.654,80 TL
Vade Sonu: 1.029.654,80 TL
Akbank
Faiz: %41,00
Net Kazanç: 29.654,80 TL
Vade Sonu: 1.029.654,80 TL
Hayat Finans
Faiz: %41,37
Net Kazanç: 29.922,41 TL
Vade Sonu: 1.029.922,41 TL
DenizBank
Faiz: %41,50
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu: 1.030.016,44 TL
VakıfBank
Faiz: %43,50
Net Kazanç: 31.463,02 TL
Vade Sonu: 1.031.463,02 TL
Yapı Kredi
Faiz: %44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu: 1.031.824,66 TL
GetirFinans
Faiz: %44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu: 1.031.824,66 TL
ING
Faiz: %45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu: 1.032.547,94 TL
HSBC
Faiz: %45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu: 1.032.547,94 TL
Odea Bank (Oksijen Hesap)
Faiz: %45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu: 1.032.547,94 TL
Türkiye Finans (Yeni Müşteri)
Faiz: %45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu: 1.032.547,94 TL
TEB
Faiz: %46,00
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu: 1.033.271,24 TL
Fibabanka
Faiz: %46,00
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu: 1.033.271,24 TL
Anadolubank
Faiz: %46,00
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu: 1.033.271,24 TL
Alternatif Bank
Faiz: %46,50
Net Kazanç: 33.632,87 TL
Vade Sonu: 1.033.632,87 TL
Burgan Bank
Faiz: %48,00
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu: 1.034.717,81 TL
TurkishBank
Faiz: %52,00
Net Kazanç: 37.610,96 TL
Vade Sonu: 1.037.610,96 TL