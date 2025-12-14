Mevduat faizleri, bankaların oran artırımlarıyla birlikte yeniden yatırımcıların gündemine oturdu. Bazı bankalarda faiz oranlarının yüzde 52’ye kadar yükselmesi, birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenlerin ilgisini artırdı. 1 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatırmayı planlayanlar, “Hangi banka ne kadar kazandırıyor?” sorusuna yanıt arıyor.

14 Aralık 2025 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin net aylık getirisi netleşti.

Mevduatta Yarış Kızıştı, Getiriler Arttı

Faiz oranlarındaki yükselişle birlikte, 32 günlük vadede elde edilecek kazanç bankadan bankaya önemli ölçüde değişiyor. En düşük oran yüzde 37, en yüksek oran ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor. Buna göre, 1 milyon TL’nin aylık net getirisi 26 bin TL’den 37 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.

Banka Banka 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Halkbank

Faiz: %37,00

Net Kazanç: 26.761,64 TL

Vade Sonu: 1.026.761,64 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz: %39,50

Net Kazanç: 28.569,87 TL

Vade Sonu: 1.028.569,87 TL

Şekerbank

Faiz: %40,00

Net Kazanç: 28.931,50 TL

Vade Sonu: 1.028.931,50 TL

N Kolay

Faiz: %40,50

Net Kazanç: 30.180,82 TL

Vade Sonu: 1.030.180,82 TL

Garanti BBVA

Faiz: %40,50

Net Kazanç: 29.293,15 TL

Vade Sonu: 1.029.293,15 TL

Odea Bank (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz: %41,00

Net Kazanç: 29.654,80 TL

Vade Sonu: 1.029.654,80 TL

Akbank

Faiz: %41,00

Net Kazanç: 29.654,80 TL

Vade Sonu: 1.029.654,80 TL

Hayat Finans

Faiz: %41,37

Net Kazanç: 29.922,41 TL

Vade Sonu: 1.029.922,41 TL

DenizBank

Faiz: %41,50

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu: 1.030.016,44 TL

VakıfBank

Faiz: %43,50

Net Kazanç: 31.463,02 TL

Vade Sonu: 1.031.463,02 TL

Yapı Kredi

Faiz: %44,00

Net Kazanç: 31.824,66 TL

Vade Sonu: 1.031.824,66 TL

GetirFinans

Faiz: %44,00

Net Kazanç: 31.824,66 TL

Vade Sonu: 1.031.824,66 TL

ING

Faiz: %45,00

Net Kazanç: 32.547,94 TL

Vade Sonu: 1.032.547,94 TL

HSBC

Faiz: %45,00

Net Kazanç: 32.547,94 TL

Vade Sonu: 1.032.547,94 TL

Odea Bank (Oksijen Hesap)

Faiz: %45,00

Net Kazanç: 32.547,94 TL

Vade Sonu: 1.032.547,94 TL

Türkiye Finans (Yeni Müşteri)

Faiz: %45,00

Net Kazanç: 32.547,94 TL

Vade Sonu: 1.032.547,94 TL

TEB

Faiz: %46,00

Net Kazanç: 33.271,24 TL

Vade Sonu: 1.033.271,24 TL

Fibabanka

Faiz: %46,00

Net Kazanç: 33.271,24 TL

Vade Sonu: 1.033.271,24 TL

Anadolubank

Faiz: %46,00

Net Kazanç: 33.271,24 TL

Vade Sonu: 1.033.271,24 TL

Alternatif Bank

Faiz: %46,50

Net Kazanç: 33.632,87 TL

Vade Sonu: 1.033.632,87 TL

Burgan Bank

Faiz: %48,00

Net Kazanç: 34.717,81 TL

Vade Sonu: 1.034.717,81 TL

TurkishBank

Faiz: %52,00

Net Kazanç: 37.610,96 TL

Vade Sonu: 1.037.610,96 TL