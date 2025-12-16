Konut kredisi faizlerinde aylardır beklenen hareketlilik başladı. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta aldığı faiz indirimi kararının ardından bankalar, konut kredisi oranlarında peş peşe indirimlere yöneldi. Yüzde 2,69 seviyesinde uzun süre değişmeyen faiz oranları önce yüzde 2,65’e, ardından daha düşük seviyelere gerilerken, krediyle ev almak isteyenler için geri ödeme tabloları da yeniden şekillendi.

FAİZ İNDİRİMİ BANKALARA YANSIDI

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankaların konut kredisi ürünlerinde güncellemelere gitmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta ilk indirim dalgasıyla birlikte oranlar yüzde 2,65 seviyesine çekilmişti. Bu hafta ise konut kredilerinde daha belirgin bir düşüş yaşandı.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANLARI GÜNCELLENDİ

16 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle sıralanıyor:

Ziraat Bankası: %2,49

Akbank: %2,65

Halkbank: %2,69

QNB: %2,69

Vakıf Katılım: %2,74

Albaraka: %2,75

1 MİLYON TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Faiz indirimi öncesinde, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin toplam geri ödemesi 3 milyon 354 bin 838 TL seviyesindeydi.

Son indirimlerin ardından bu tutar 3 milyon 152 bin 760 TL’ye kadar geriledi.

FAİZ YÜKÜ 200 BİN TL'DEN FAZLA AZALDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yapılan son düzenlemeyle birlikte aylık taksitlerde 1.427 TL düşüş yaşanırken, toplam faiz yükü 202 bin 78 TL azaldı. Bu tablo, krediyle konut almak isteyenler için maliyetlerin bir miktar daha aşağı çekildiğini ortaya koydu.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları yılın ilk 10 ayında yüzde 64 artarak 186 bin 20 adede ulaştı. Uzmanlar, yüksek faiz ortamına rağmen faizlerdeki kademeli düşüş ve konut fiyatlarında artış beklentisinin kredili satışları desteklediğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri, geçmiş yıllarda ipotekli satışların toplam konut satışları içindeki payının yüzde 35’lere kadar çıktığını hatırlatıyor. Mevcut oranların hâlâ bu seviyelerin altında olduğuna dikkat çeken uzmanlar, konut kredisi faizlerinin yüzde 2 ve altına gerilemesi halinde kredili satışlarda daha güçlü bir artış yaşanabileceğini öngörüyor.

Konut kredisi faizlerinde başlayan düşüş, krediyle ev almak isteyenler için maliyetleri yeniden aşağı çekmeye başladı. Sektörün asıl hareketliliği, faizlerin yüzde 2’nin altına inmesiyle birlikte bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde bankaların atacağı yeni adımlar, hem konut satışlarını hem de kredi talebini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.