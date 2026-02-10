Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde uyguladığı para politikası, konut kredisi faiz oranlarında belirgin bir gerilemeyi beraberinde getirdi. TCMB Para Politikası Kurulu, son 5 toplantıda politika faizini toplam 900 baz puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 37 seviyesine çekti.

Enflasyonda düşüşün devam edeceğine yönelik beklentilerle birlikte bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Merkez Bankası verilerine göre sektör genelinde yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93’e, aylık ortalama faiz ise yüzde 2.99’a geriledi. Böylece yıllık faiz oranı, Eylül 2023’ten bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

KAMU BANKALARI FAİZLERİ YÜZDE 2.49'A ÇEKTİ

Faizlerdeki gerileme sürecinde kamu bankaları öne çıktı. Ziraat Bankası ve Halkbank, konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 2.49 seviyesine kadar indirdi. Bu adım, sektör ortalamasına kıyasla daha düşük taksit ve toplam geri ödeme imkânı sundu.

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başladığı 24 Temmuz 2025 öncesinde konut kredilerinde yıllık ortalama faiz yüzde 43.61, aylık ortalama faiz ise yüzde 3.63 seviyesinde bulunuyordu.

30 Ocak 2026 itibarıyla yıllık faiz oranının yüzde 35.93’e, aylık faizin ise yüzde 2.99’a gerilemesiyle birlikte, konut kredilerinde 7 ayda toplam 7.68 puanlık düşüş yaşandı.

FAİZ DÜŞÜŞÜ GERİ ÖDEMELERİ AZALTTI

Aylık yüzde 2.99 faiz oranıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL tutarında konut kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksiti 30 bin 798 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 695 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Yaklaşık 6 ay önce aynı tutar ve vadede kullanılan kredide aylık ödeme 36 bin 810 TL, toplam geri ödeme ise 4 milyon 417 bin TL’ye ulaşıyordu.

Bu karşılaştırma, 1 milyon TL’lik konut kredisinde faiz yükünün yaklaşık 722 bin TL azaldığını ortaya koyuyor.

Kamu bankalarının aylık faizi yüzde 2.49’a çekmesiyle birlikte, 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik kredide aylık taksit 26 bin 273 TL’ye, toplam geri ödeme ise 3 milyon 152 bin TL’ye geriledi. Bu oran, sektör ortalamasına göre aylık 4 bin 525 TL, toplamda ise 547 bin 460 TL daha düşük geri ödeme anlamına geliyor.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Ziraat Bankası

Faiz: %2.49 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 26.273 TL

Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

Halkbank

Faiz: %2.49 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 26.273 TL

Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

Vakıfbank

Faiz: %2.54 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 26.717 TL

Toplam Ödeme: 3.206.042 TL

İş Bankası

Faiz: %2.60 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 27.252 TL

Toplam Ödeme: 3.270.280 TL

QNB Bank

Faiz: %2.64 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 27.611 TL

Toplam Ödeme: 3.313.299 TL

Vakıf Katılım

Faiz: %2.64 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 27.611 TL

Toplam Ödeme: 3.313.299 TL

Akbank

Faiz: %2.65 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 27.700 TL

Toplam Ödeme: 3.324.070 TL

Garanti BBVA

Faiz: %2.69 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 28.060 TL

Toplam Ödeme: 3.367.284 TL

TEB

Faiz: %2.69 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 28.060 TL

Toplam Ödeme: 3.367.284 TL

SEKTÖR ORTALAMASI

Faiz: %2.99 – Vade: 120 ay

Aylık Taksit: 30.798 TL

Toplam Ödeme: 3.695.719 TL