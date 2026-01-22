Türkiye ekonomisi 2026 yılına görece istikrarlı bir görünümle girerken, finansal piyasalarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kur tarafında sakin seyir korunurken, Borsa İstanbul’da rekor seviyeler konuşuluyor. Bu süreçte gösterge tahvil faizlerinde yaşanan düşüş öne çıktı.

Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvil faizi, bugün yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde %35,2 seviyesine kadar gerileyerek son 26 ayın en düşük düzeyini gördü. Bu seviye, Kasım 2023’ten bu yana kaydedilen en düşük oran olarak öne çıktı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ MEVDUATI AŞAĞI ÇEKTİ

Son açıklanan veriler, enflasyondaki gerilemenin sürdüğüne işaret ediyor. Türkiye’de yıllık enflasyon %30,89 seviyesine kadar düşerken, TCMB’nin politika faizi %38 düzeyinde bulunuyor.

Piyasalarda, bugünkü toplantıda 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi ağırlık kazanmış durumda. Böyle bir adımın atılması halinde politika faizinin %36,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu beklenti, mevduat faizlerinde düşüşü hızlandıran ana unsur olarak öne çıkıyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 40,75'E GERİLEDİ

Mevduat tarafında da düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın %41 seviyesinde olan en yüksek mevduat faizi, bu hafta itibarıyla %40,75’e geriledi.

22 Ocak 2026 itibarıyla en yüksek mevduat faizi sunan bankalar şöyle sıralandı:

DenizBank: %40,75

Akbank: %40,00

VakıfBank: %40,00

Alternatif Bank: %38,75

Yapı Kredi: %38,50

Fibabanka: %38,50

Odea Bank: %38,50

TEB: %37,50

ING: %37,00

Not: Oranlar bankaların internet sitelerinde ilan edilen güncel verilerdir. Şubelerde farklı oranlar uygulanabilir.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

En yüksek mevduat faizi baz alındığında, yüksek tutarlı birikimlerin güncel kazancı da netleşti. 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi şu şekilde hesaplandı:

Mevduat tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 32 gün

Faiz oranı: %40,75

Net getiri: 29.474 TL

MEVDUAT FAİZİ, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI GERİDE BIRAKTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin beşinci maddesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükseltildi.

Ancak mevcut mevduat faizleriyle yapılan hesaplama, çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. 1 milyon TL’nin sadece 32 günlük faiz getirisi olan 29 bin 474 TL, yeni belirlenen en düşük emekli maaşını yaklaşık 9 bin 500 TL aştı.

Bu karşılaştırma, faiz gelirleri ile sabit gelirli emeklilerin aylıkları arasındaki farkı bir kez daha gözler önüne serdi.

GELİR FARKI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Faiz oranlarındaki düşüşe rağmen mevduat getirilerinin, emekli maaşlarının üzerinde kalması gelir dağılımı ve sosyal denge tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte faiz indirimi adımlarının devam etmesi halinde mevduat kazançlarının daha da gerileyebileceğine dikkat çekerken, emekli maaşlarının alım gücünün ise enflasyon karşısında yakından izleneceğini vurguluyor.

Ekonomi yönetiminin atacağı yeni adımlar, mevduat–emekli geliri dengesi açısından belirleyici olmaya devam edecek.