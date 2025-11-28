Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 39,5 seviyesinde bulunuyor. Ancak bankalar, tasarruf sahiplerini Türk Lirası’na yönlendirmek amacıyla bu oranın oldukça üzerinde faizler sunuyor.

Ekonomide gözler 11 Aralık 2025 tarihinde yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Piyasalarda 200 baz puanlık bir indirim olabileceği konuşuluyor. Bu gerçekleşirse politika faizinin yüzde 37,5’e gerilemesi gündeme gelecek. Fakat bankaların sunduğu yüksek mevduat faizlerinde şimdilik bir geri çekilme yok.

NEDEN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VERİLİYOR?

-Bankalar Yüzde 60 Rasyosunu Tutturmaya Çalışıyor

TL/Yabancı Para rasyosunun yüzde 60’ın üzerine çıkarılması, makro ihtiyati tedbirler kapsamında bankalara zorunlu tutuluyor. Bu nedenle finans kuruluşları TL mevduatı artırarak rasyoyu tutturmak için yüksek faiz vermeye devam ediyor.

-Altın ve Gümüşe Yoğun Para Akışı

Yatırımcıların risk iştahı arttığında altın ve gümüş gibi değerli metallere yönelim hızlanıyor. Bu durum TL mevduata ilginin azalmasına yol açtığı için bankalar tasarruf sahiplerini cezbetmek adına mevduat faizlerini yukarıda tutuyor.

KREDİ FAİZLERİ NEDEN DÜŞMÜYOR?

NTV'de yer alan habere göre, bankaların mevduata yüksek faiz vermesi kredi tarafını da doğrudan etkiliyor. Mevduat maliyeti yükseldikçe kredi faizlerinin düşmesi zorlaşıyor. Bu nedenle bireysel ve ticari kredi faizleri yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor.

GÜNCEL MEVDUAT FAİZLERİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası’nın açıkladığı ağırlıklı ortalama TL mevduat faizleri şu şekilde:

1 aya kadar vadeli: %46,56

3 aya kadar vadeli: %47,91

6 aya kadar vadeli: %45

1 yıla kadar vadeli: %41,44

1 yıl ve üzeri: %29,84

Tüm TL mevduatlar genel ortalama: %46,96

Kısa vadeli mevduatların diğer vadelerden daha yüksek faiz sunduğu görülüyor.

1 MİLYON LİRA 32 GÜNDE NE KAZANDIRIYOR?

TL mevduatını yıllık %46,56 faizle 32 gün vadeli olarak değerlendiren bir tasarruf sahibi:

* 32.010 TL net faiz getirisi elde ediyor.

"2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücretin yanında, 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda."

Bu rakam, mevcut mevduat faizlerinin ne kadar yüksek seyrettiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

*Bu haber metni tamamen bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İçerikte yer alan faiz oranları, ekonomik değerlendirmeler ve örnek hesaplamalar herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlar kişisel risk profili, piyasa koşulları ve uzman görüşleri doğrultusunda değerlendirilmelidir.