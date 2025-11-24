Mevduat faizlerinde yılın son düzeltmeleri yapılırken, bankalar arasındaki rekabet yeniden kızışmaya devam ediyor.

Kasım 2025 itibarıyla bazı bankalarda faiz oranları yüzde 47 seviyesine kadar çıktı. Yüksek faiz arayışındaki tasarruf sahipleri, 1 milyon TL’lik birikimlerinin aylık getirilerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Bankaların Kasım 2025 faiz oranlarına göre 1 milyon TL yatıran bir müşterinin günlük ya da standart vadeli hesaplardan elde edeceği net kazançlar hesaplandı.

-İşte bankaların güncel listesi (24 Kasım 2025)

-Akbank – Günlük Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

-TEB – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 28.106,38 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

-ING – Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

-Türkiye İş Bankası – Standart Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

-Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 29.458,57 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.458,57 TL

-ON Plus – Günlük Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 29.098,37 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.098,37 TL

-FibaBanka – Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

-Cepteteb – Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 28.106,38 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

- HSBC – Modern Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

-Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 33.066,33 TL (Listenin en yüksek net getirilerinden biri)

Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

- DenizBank – E-Mevduat

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

- Garanti BBVA – E-Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

- Ziraat Bankası – Standart TL Mevduat

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

HANGİ BANKA DAHA AVANTAJLI?

Kasım 2025 itibarıyla yüzde 47’ye varan mevduat faizleriyle en yüksek oranı Alternatif Bank sunarken, en yüksek net kazancı ise Yapı Kredi’nin Sınırsız Hesap ürünü sağlıyor. Günlük vadeli seçeneklerde getiriler daha esnek olurken, standart vadeli hesaplarda oranlar bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

ŞU ANDA MEVDUAT MANTIKLI MI?

Enflasyonun seyrine ve TCMB politikalarına bağlı olarak mevduat getirileri cazip görünmeye devam ediyor. Yüksek faiz dönemlerinde kısa vadeli mevduatlar, esnek yönetim avantajı nedeniyle daha çok tercih ediliyor. Ancak yatırım tercihi yaparken banka oranları kadar stopaj oranları ve vade koşulları da mutlaka dikkate alınmalı.

*Haberde yer alan oranlar ve uzman görüşleri yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Haber genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur.