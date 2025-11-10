Ekim ayı enflasyonunun %2,55 ile beklentilerin altında gerçekleşmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında bir faiz indirimi daha yapabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Geçen ay 100 baz puanlık indirim kararının ardından bankalar mevduat faizlerinde kademeli düşüşe gitmişti. Bu eğilim, son verilerle birlikte daha da belirginleşti.

BANKALARDA FAİZ ORANLARI GERİLEDİ

Geçtiğimiz hafta %42,50 seviyesine kadar çıkan en yüksek mevduat faizi, bu hafta %42,00 seviyesine indi.

Çoğu bankada ise faiz oranları ortalama %1 ila %2 arasında azaldı. Mevduat oranlarındaki düşüşün nedeni, TCMB’nin para politikasındaki gevşeme beklentisi olarak değerlendiriliyor.

10 KASIM 2025 İTİBARIYLA MEVDUAT FAİZ ORANLARI:

DenizBank: %42,00

Akbank: %42,00

QNB Finansbank: %41,75

Vakıfbank: %41,50

Alternatif Bank: %41,00

Yapı Kredi: %40,75

Odea Bank: %40,00

TEB: %39,00

ING: %39,00

Burgan Bank: %38,00

Ziraat Bankası: %37,00

Halkbank: %37,00

Not: Oranlar bankaların resmi internet sitelerinden alınmıştır. Güncel oranlarda değişiklik olabilir.

500 BİN TL VE 1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

En yüksek faiz oranı olan %42,00 üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

-500 bin TL’nin 32 günlük net getirisi: yaklaşık 15 bin 189 TL

-1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi: 30 bin 378 TL

*Bu tutarlar, stopaj oranına göre küçük değişiklikler gösterebilir.

PİYASADA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Merkez Bankası’nın son 4. Enflasyon Raporu, piyasalar açısından yol gösterici oldu.

Rapor, 2025 yılı enflasyon tahmin aralığını %31-%33, 2026 tahminini ise %13-%19 bandında korudu. TCMB, para politikasında sıkı duruşun süreceğini, ancak kararların açıklanacak enflasyon verilerine göre şekilleneceğini belirtti.

Ekonomistler ise yılın sonuna doğru enflasyonun kademeli gerilemesiyle birlikte mevduat getirilerinde de düşüşün devam edeceğini öngörüyor.

FAİZ DÜŞÜŞÜ YATIRIMCI TERCİHLERİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEBİLİR

Faiz oranlarındaki gerileme, kısa vadeli yatırımcıların yönünü döviz, borsa veya altın gibi alternatif yatırım araçlarına çevirmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, yüksek faiz döneminin yavaş yavaş sona erdiği ve bankaların yeni dönemde daha temkinli faiz politikaları izleyeceği öngörülüyor.